一聲親愛的...桃園阿北掉愛情陷阱　匯款4萬遭及時攔阻

▲7旬翁遭愛情詐騙至銀行匯款，警方獲報趕往勸阻。（圖／楊梅警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市楊梅區一名70歲蔡姓男子於網路上認識一名「嵐嵐」的女子，透過Line通訊軟體聯繫聊天，一聲「親愛的」陷入詐團愛情詐騙無法自拔，甚至要匯款4萬元給對方購買家具，所幸在行員、員警積極勸說協助下，男子才沒有遭詐騙，保住養老金。

▲蔡男經勸說後放棄匯款。（圖／楊梅警分局提供）

楊梅分局草湳派出所警員唐裕豪、吳易樺於7日10時許接獲台中銀行楊梅分行通報，一名花白髮翁疑似遭詐騙需要協助，員警獲報後立即前往了解，經過交談後發現，原來蔡姓男子於日前與暱稱「嵐嵐」的女子加入Line好友，便開始與對方聊天，平日寒暄問暖下萌生愛意，把對方當成自己女朋友，「嵐嵐」也以「親愛的」稱呼，蔡男便無法自拔深陷於愛情詐騙中。

昨日上午，「嵐嵐」以買傢俱為由要求蔡男前往銀行匯款4萬元，所幸行員察覺有異通報警方，經過員警耐心勸導及講述相關案例，老翁才恍然大悟自己遭詐騙。楊梅分局呼籲，愛情詐騙為常見的詐騙手法之一，網路上來路不明的交友通常存在風險應謹慎看待，不要因一時暈船導致財物損失，若有遇到相關情形可撥打165反詐騙專線或110報案專線請求協助或諮詢。