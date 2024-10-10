交部修法首訂外送運費準則　得加收「等待費、樓層費、夜間加成」

▲交部首訂外送運費準則，得加收等待費、樓層費、夜間加成。（圖／記者周宸亘攝）

記者李姿慧／台北報導

因應Uber Eats、Foodpanda新興外送行業，交通部首度修法訂定「外送運費」，每筆訂單運費依基本運價和運送距離計算，包含起程費、續程費外，得加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費，並應揭示運費，預計11月完成修法。新制除保障外送員收入外，外送費是否喊漲也備受關注。

外送產業快速發展，不過近年外送員卻面臨薪資縮減困境，台灣外送產業權益促進聯盟多次向交通部陳情，呼籲將外送運價規範納入法規，保障外送員收入。

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交通部昨(9日)也預告修正「汽車運輸業管理規則」、「汽車運輸業客貨運運價準則」，增訂外送平台運送新興行業運價適用規定，作為業者收取運費依據，每筆訂單運費，應依每車公里基本運價按運送距離計算，包含起程費、續程費外，並得加計等待費、樓層費、夜間加成運費及春節運費。相關運價由直轄市、縣市同業公會及相關之工會共同擬訂，報中央公路主管機關會商直轄市政府或縣市政府核定。

其中起程費為固定金額，消費者購買商品後，由外送員以機車運送，在起程距離內需付最低金額，計算方式以每車公里基本運價乘以起程距離為基準；續程費為超過起程距離後，每單位里程所需支付費用，以每車公里基本運價乘以距離。

此外，修法草案也明訂外送運費得加收等待費，也就是外送員等待商家完成製餐或撿貨時間，及等待消費者領取商品時間費用；也可加計樓層費，消費者需外送員將商品送至指定樓層，每樓層所需費用。另自夜間十一時起至翌晨六時止，也可加收夜間加成費用；春節自除夕前二天至年假結束期間外送也可加收春節運費。

▲交通部修法首訂外送運費準則，得加收等待費、樓層費、夜間加成。（圖／記者林敬旻攝）

交通部公共運輸及監理司長林福山表示，機車外送食品與貨運業不同，為讓外送運價更符合運送特性，參採外送員公會建議，比照計程車採起程費計價，並按照運送距離計算，並明訂相關運費規定，讓外送員相關薪資報酬有明確參考，若預告修法順利，預計最快11月可完成法制作業程序，公會、工會可依照各地不同成本向地方政府和主管機關提報運價審查。

針對新制上路後，外送費用是否會調漲，對此，Uber公司尚未有進一步回應。

全國外送產業工會理事長陳昱安則表示，外送平台在2021年前運價都有詳細計算公式，但2021年4月後計費方式不公開透明，宛如喊價般，外送員收入約減少5成到7成不等。

陳昱安說明，依初略估算，2021年前每筆訂單外送員收入為60元起，2021年4月後每單約40元起，之後的第三張訂單約剩24元起，等於變相砍薪，因此工會希望外送平台計價相關細項比照計程車業，除有明確公式外，車輛保養等相關成本損耗也能納入，確保外送員薪資。

不過陳昱安也指出，工會認為台灣需要一套專法管理外送員、平台、店家和消費者，工會擔心外送平台因應新制上路後，雖然外送員薪資保障提高，但店家沒有法令保護，平台可能提高對店家的抽成，店家可能將成本反映在餐點訂價外，平台也可能將外送費調高，新制成本不會回到平台本身，若由店家和消費者承擔，消費者可能因為餐點變貴或外送費變高不願意下單，也會導致外送員訂單變少，形成惡性循環，因此呼籲政府包括交通部、勞動部和數位部應訂定一套專法管理外送產業。