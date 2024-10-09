基層不滿低薪發聯署「全體員工加薪1萬」！台鐵回應了

▲台鐵工會發起環島連署爭取加薪，台鐵回應將研議待遇調整。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台鐵產業工會為爭取員工待遇改善，於9日發起環島連署行動，訴求包括全體員工加薪1萬元、夜點費由120元提高至480元，以及從業人員全體適用危險津貼和夜點費等三大要求。工會指出，台鐵公司化後，高層待遇提升，但基層員工仍面臨低薪問題，且一連串的治理錯誤導致人才流失、新人離退。對此，台鐵也做出回應了。

台鐵產業工會表示，台鐵新進員工和留任員工的薪資相較於中華郵政、港務公司等國營事業，已經差了1萬元，與高鐵員工也相差5千元，因此提出全體加薪1萬元的訴求。另外，夜點費部分，高鐵和捷運的夜點費為475元至480元，但台鐵夜點費僅120元，加上需要跨夜輪班，工會認為此與同業有待遇差距，應與同業同等待遇。

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▲台鐵產工發起環島連署，提出三訴求。（圖／台鐵產業工會提供）

台鐵產業工會宣布，連署期間預計一個月，連署結束後將遞交連署書至交通部，並呼籲交通部長陳世凱與工會對談，討論待遇調整內容，以實現改善待遇的承諾。

對於工會訴求，台鐵回應表示，公司今年成立後，1月至9月的客運收入每日達到5010萬元，較去年同期成長6.65%。台鐵將持續確保營運安全、提升服務品質，吸引客群創造盈餘，增加用人費可提撥額度。

台鐵強調，將依據公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則等相關規定，透過勞資協商、團體協約等方式，積極研議調整待遇措施，以達到永續經營及幸福企業的目標。