　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

基層不滿低薪發聯署「全體員工加薪1萬」！台鐵回應了

▲▼台鐵,EMU900型,區間車。（圖／台鐵公司提供）

▲台鐵工會發起環島連署爭取加薪，台鐵回應將研議待遇調整。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

台鐵產業工會為爭取員工待遇改善，於9日發起環島連署行動，訴求包括全體員工加薪1萬元、夜點費由120元提高至480元，以及從業人員全體適用危險津貼和夜點費等三大要求。工會指出，台鐵公司化後，高層待遇提升，但基層員工仍面臨低薪問題，且一連串的治理錯誤導致人才流失、新人離退。對此，台鐵也做出回應了。

台鐵產業工會表示，台鐵新進員工和留任員工的薪資相較於中華郵政、港務公司等國營事業，已經差了1萬元，與高鐵員工也相差5千元，因此提出全體加薪1萬元的訴求。另外，夜點費部分，高鐵和捷運的夜點費為475元至480元，但台鐵夜點費僅120元，加上需要跨夜輪班，工會認為此與同業有待遇差距，應與同業同等待遇。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵產業工會環島連署提出三訴求。（圖／台鐵產工提供）

▲台鐵產工發起環島連署，提出三訴求。（圖／台鐵產業工會提供）

台鐵產業工會宣布，連署期間預計一個月，連署結束後將遞交連署書至交通部，並呼籲交通部長陳世凱與工會對談，討論待遇調整內容，以實現改善待遇的承諾。

對於工會訴求，台鐵回應表示，公司今年成立後，1月至9月的客運收入每日達到5010萬元，較去年同期成長6.65%。台鐵將持續確保營運安全、提升服務品質，吸引客群創造盈餘，增加用人費可提撥額度。

台鐵強調，將依據公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則等相關規定，透過勞資協商、團體協約等方式，積極研議調整待遇措施，以達到永續經營及幸福企業的目標。

ET快訊
一堆人不知道！台北通「1功能」被推爆　網喊：馬上載回來
獨／吳宇舒尪醉譙計程車運將　當庭支付1萬元「法官比我誠懇」
蔡康永認身邊有對象！
工讀嫩妹愛上大20歲人夫！偷溜進他家「躺正宮床上獻身」
快訊／雲林民宅大火　1女受困昏迷
前主播昔罹肺腺癌0期！　一方法盡早發現：不要逃避

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

諾貝爾化學獎得主「靠AI設計蛋白質」　台學者：藥物研發主流

基層不滿低薪發聯署「全體員工加薪1萬」！台鐵回應了

失戀妹「激戰狂喊1句」他更賣力...退房崩潰！慘被當按摩棒

新鮮人喊養不起自己！一看「月薪5萬」全傻眼了：要檢討

新電價衝擊台鐵、北捷　陳世凱：TPASS月票不會漲

周日離島航班「訂位率達95%」　交長：視情況加開班次

2025請假攻略來了！元旦「請2休5」　清明、中秋「請3休9」

小琉球外海出現水龍捲！直衝天際畫面曝　 民眾聚集搶拍奇景

世新大學「AI的五哩路」學術研討會　聚焦AI應用趨勢與專才培育

賞國慶煙火好天氣！明起「先乾後濕」　雨區變化一次看

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

諾貝爾化學獎得主「靠AI設計蛋白質」　台學者：藥物研發主流

基層不滿低薪發聯署「全體員工加薪1萬」！台鐵回應了

失戀妹「激戰狂喊1句」他更賣力...退房崩潰！慘被當按摩棒

新鮮人喊養不起自己！一看「月薪5萬」全傻眼了：要檢討

新電價衝擊台鐵、北捷　陳世凱：TPASS月票不會漲

周日離島航班「訂位率達95%」　交長：視情況加開班次

2025請假攻略來了！元旦「請2休5」　清明、中秋「請3休9」

小琉球外海出現水龍捲！直衝天際畫面曝　 民眾聚集搶拍奇景

世新大學「AI的五哩路」學術研討會　聚焦AI應用趨勢與專才培育

賞國慶煙火好天氣！明起「先乾後濕」　雨區變化一次看

她靠「1輕鬆運動」瘦了14公斤！醫：還甩掉糖尿病

護樹也能減災！新北護樹教育課程10／14開放報名

新北市府與亞東紀念醫院合作　簽署MOU推動自主健康管理

農漁牧災損品項單價　陳亭妃要求每年需滾動式檢討

吉伊卡哇助攻！亞洲藏壽司前3季營收寫新高　85度C美國加速展店

獨／朱凱翔醉譙計程車運將拒和解　出庭軟化賠1萬全因「法官比我誠懇」

瑤瑤飛南韓「錢包疑遭偷」　遇颱風改機票滯留：我心臟有夠大顆

PC本業超旺！華碩9月、Q3品牌營收年增逾2成　雙創歷史新高

台南淹水嚴重　陳怡珍盤整改善排水系統

邱智呈、蘇智傑接力轟　統一8投聯手完封味全

頂級機能黑咖啡 共帶回6盒黑咖啡+4盒咖啡餅乾

生活熱門新聞

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

快訊／19號颱風「百里嘉」生成　最新路徑曝

被爆當小三折磨正宮10年　「美女營養師」現況曝光

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

陰莖愈老愈縮水？泌尿醫曝3原因

載女高中生去摩鐵　高雄教官澄清：她求輔導

一聽妹子「我是台灣人」　韓男道歉逃跑！真相超暗黑

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

快訊／北北基大雨特報　下到晚上

國慶日後發錢囉！　32萬人能領到3000元振興券

更多熱門

相關新聞

新電價衝擊台鐵、北捷　陳世凱：TPASS月票不會漲

新電價衝擊台鐵、北捷　陳世凱：TPASS月票不會漲

新版電價10月16日上路，陸上運輸業調漲7%，台鐵公司預計10月22日召開董事會討論票價調漲方案，台北捷運也醞釀調漲票價，北北基桃TPASS月票是否因此跟著調漲，對此交通部長陳世凱今表示，鼓勵民眾搭乘公共運輸的心意不變，TPASS月票不會因此調升。

台鐵產工爭取加薪萬元「發起環島連署」　喊話陳世凱出面對談

台鐵產工爭取加薪萬元「發起環島連署」　喊話陳世凱出面對談

台鐵列車座椅全面更換枕巾　沉穩灰美學展新風貌

台鐵列車座椅全面更換枕巾　沉穩灰美學展新風貌

豪大雨轟炸「台鐵平溪線、深澳線」預警性停駛　估影響到深夜

豪大雨轟炸「台鐵平溪線、深澳線」預警性停駛　估影響到深夜

電費漲「台鐵支出年增2億」擬漲票價　經濟部次長：可評估編列預算

電費漲「台鐵支出年增2億」擬漲票價　經濟部次長：可評估編列預算

關鍵字：

台鐵工會員工待遇加薪夜點費

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

快訊／央行房貸管制3大鬆綁　排除繼承、換屋

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

蔡尚樺球賽穿超辣！

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面