周日離島航班「訂位率達95%」　交長：視情況加開班次

▲今天為國慶假期疏運首日，松山機場湧現搭機旅客 。（圖／記者蔡亞樺攝）

記者蔡亞樺／台北報導

明天就是國慶日，即使沒有連假，不少民眾自行請假安排出遊，台灣高鐵及台鐵公司加開151班列車，交通部長陳世凱今前往松山機場視察疏運情形，並表示國慶疏運期間總計提供11萬個機位，仍有餘裕空間，目前沒問題，但周日訂位達95%，比較擁擠，滾動檢討加開班次。

今天雙鐵、機場陸續湧現旅客，陳世凱下午在由民航局長何淑萍等人陪同，前往松山機場關心離島疏運，陳世凱說，今年國慶雖非連假，但民眾可能自行規畫於周五請假，形成4天連假，因應民眾返鄉或疏運需求，要求高鐵及台鐵因應旅客需求加開班次。

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目前台灣高鐵增開94班次、台鐵加開57列次，陳世凱要求民航局，隨時注意旅客情形以及氣候狀況增開班機，或啟動相對疏運應對計畫，以確保民眾有順暢的交通。

▲交通部長陳世凱（左一）在民航局長何淑萍（左二）陪同之下，前往松山機場視察離島疏運情形 。（圖／記者蔡亞樺攝）

陳世凱指出，國慶假期疏運從今天起至下周一，民航局已協調航空公司加開班機及放大機型計18架次，增加1546座位數，全台各機場國內航線預計飛航 1428 架次，預計疏運旅客超過8萬人次，民航將視情況啟動疏運 ABC 計畫。

視察結束後，陳世凱受訪時表示，今天開始已經有民眾出遊，國慶疏運期間總共提供11萬個機位，平均每天1.8萬個機位，從訂位比例來看，還有餘裕的空間，因此這部分是沒有問題。

陳世凱提到，目前10月13日從離島返回台灣本島的訂位率達到95%，比較擁擠，將會滾動式檢討，如果有需要就加開班次。陳世凱也要求各局署妥適運用橫向聯繫機制，即時掌控海、陸、空交通狀況，並透過多元管道向公眾說明。