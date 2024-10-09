台鐵產工爭取加薪萬元「發起環島連署」　喊話陳世凱出面對談

▲工會爭取員工加薪1萬元。（資料圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

為爭合理待遇，擺脫低薪慘況，台鐵產業工會發起環島連署行動，訴求加薪1萬元、日夜點費從120元提高到480元、從業人員全體適用危險津貼和夜點費，號召全台鐵人連署，預計1個月後將到交通部遞交連署書，並喊話交通部長陳世凱與工會對談。

台鐵產業工會表示，工會先前政府向社會承諾，公司化後會做安全改革，告訴員工待遇會更好，但公司化後，待遇更好是董座加薪40%、高層記大功，真正執行安全改革的員工，卻仍領著國營事業最低薪輪班苦幹，一連串的治理錯誤導致人才流失、新人離退，距離待遇更好與安全改革的目標越來越遠。

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工會表示，在產工爭取下，交通部長陳世凱終於承諾要為台鐵員工加薪，以「追上國營事業」為目標，因此工會將團結台鐵低薪員工，不分身分、職種，即日起號召連署，訴求全體員工不分身分、職種加薪1萬，追上國營事業待遇；夜點費由120元/天提高至480元/天，與所有軌道運輸業同等待遇；從業人員全體適用危險津貼跟夜點費等工作性質獎金、津貼，並回溯適用置入職當月。

▲台鐵產工發起環島連署，提出三訴求。（圖／台鐵產業工會提供）

台鐵產業工會秘書長朱智宇表示，台鐵新進員工和留任員工與郵政公司、港務公司等國營事業員工薪資差1萬元，與高鐵員工差5千元，日前交通部長陳世凱說台鐵員工要追上國營事業，因此工會訴求要加薪1萬元；另夜點費高鐵和捷運請領金額約475元到480元，台鐵夜點費僅120元還要跨夜輪班，很難吸引員工夜間輪班，應該與其他運輸業同等待遇。

朱智宇指出，公司化後新招募從業人員待遇還沒出爐，是否適用危險津貼和夜點費還不知道，但從事危險職務和輪班沒有津貼對這些新進員工不公平，同工不同酬，因此呼籲應該適用危險津貼和夜點費。

朱智宇強調，產工將以環島宣傳連署方式，走入各單位向員工宣傳，希望超過上萬名員工連署，連署期間預計一個月，連署截止後將由產工擇日至交通部前召開記者會遞交連署書，呼籲交通部長陳世凱能盡速邀請產工會面，討論訴求待遇調整內容，履行改善待遇承諾。

台鐵公司則表示，台鐵公司今年成立後，1月至9月上車人數每日達64.1萬人，較去年同期增加10.92%，客運收入每日達5010萬元，較去年同期成長6.65%。台鐵將持續確保營運安全，提升服務品質，吸引客群創造盈餘，增加用人費可提撥額度，並依據公營事業機構員工待遇授權訂定基本原則等相關規定，透過勞資協商、團體協約等方式，積極研議調整待遇措施。台鐵公司會戮力達到永續經營及幸福企業的目標。