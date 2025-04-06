危險畫面曝！白衣猴跳恆春古城險遭撞　古蹟若受損最重賠2千萬

記者陳崑福、郭玗潔／屏東報導

日前恆春古城城門遭一名白衣男子攀爬，被友人錄下，畫面只見他攀在城牆上，準備要跳下去，底下友人對他嘻笑喊話「不要啦，會死掉」、「你腰會斷掉」、「他剛已經跳過一次了」、「加油加油」，而底下城門口有不少汽車、機車經過，白衣男幾次要躍下，都因友人提醒他底下有車通行而作罷，最後他耍帥躍下，險些被機車騎士迎面撞上，危險舉止不僅讓自己陷入險境，也讓路過騎士驚嚇，造成別人的行車危險。

▲恆春白衣男攀爬古蹟，友人在下面幫他拍攝。（圖／記者陳崑福翻攝）

對此，屏東文化資產保護所主任表示，有關民眾不當攀爬西門城門的行為，將由專業團隊協助確認是否造成文化資產毀損。依文化資產保存法第103條第一項第2款規定，造成古蹟全部、一部或者附屬設施毀損者，處6個月以上、5年以下有期徒刑，得併科50萬以上、2000萬以下之罰金。

▲白衣男躍下古蹟後，險遭來車撞上。（圖／記者陳崑福翻攝）

據悉，恆春古城建於西元1875年，今年恰滿150周年，於2000年時指定為國定古蹟，為台灣目前僅存仍完整保留城牆之清代古城。

過去就有民眾為了拍照，不管城牆旁豎立「古蹟本體無護欄，觀景時請勿嬉戲、奔跑、攀爬、跨越城牆，以免危險！」的告示牌，攀上4米高的恆春古城後墜落受傷，讓民眾擔心，政府單位會為了這些不守規矩的人，設置城牆「醜陋」護欄，破壞古蹟整體原貌，不過目前日常仍開放古城城門及城牆，供民眾貼近體驗古城之美。