捷運龍山寺站歹徒偷店家飲料落跑　彰化兩國中生全程目擊

記者張君豪／台北報導

5日有兩名彰化縣的國中生搭車北上到北市信義區101大樓觀光，再搭乘捷運到龍山寺拜拜祈福，未料當天13時左右在北市捷運地下街目擊一歹徒順手牽羊捷運龍山寺站內實體商店的物品，經店內女員工發現立刻上前追逐制止，女店員從龍山寺站地下一樓沿路追到地下三樓月台，在站內捷運公司人員立刻通知保全壓制陳嫌，並等候警方到場處置，警方逮捕涉案陳姓男子（50歲），訊後依竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。

▲陳嫌在捷運站內竊取商家飲料當場被捕。（圖／記者張君豪翻攝，下同）





陳男行竊過程被兩名彰化北上的國中生尾隨目擊，並用手機拍下；針對此案，北市捷運警察隊四分隊及萬華警方均派員到場處理。萬華警方表示：陳嫌在捷運龍山寺站內商店竊取果汁飲料和零食，商家損失金額約在新台幣250元左右，陳嫌是趁店員未注意時未結帳就離開，行竊意圖明顯，警方將依法究辦。

這起案件發生後，萬華分局強調：對於轄內治安要點，均會增派警員加強巡守，絕不容許不法情事發生，對違法者均會依法查緝到案，請民眾放心。





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