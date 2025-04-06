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全台511萬單車族不戴帽「死亡率高3倍」　專家：應立法強制要求

▲▼南韓規定騎自行車要戴安全帽（圖／取自PEXELS）

▲騎單車戴安全帽能大幅降低頭部嚴重外傷機會。（圖／取自Pexels）

生活中心／台北報導

國健署調查顯示，台灣僅11%自行車族會戴安全帽。專家表示，騎單車未戴安全帽，發生意外時死亡率高出戴安全帽3倍，如今以單車通勤人數愈來愈多，是時候立法強制要求騎車時戴安全帽。

據《中央社》報導，全台單車族未戴安全帽比率達80.4%，推估有511萬人騎腳踏車有交通風險，僅11.7%每次都戴安全帽。國健署調查統計，騎自行車時發生意外，未戴安全帽比有戴的死亡率高3倍。

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衛福部前部長邱文達表示，每年自行車事故超過5000件，2000至3000人有程度不一頭部外傷，死亡個案約300人，占整體事故5%至8%。邱文達說，其中200例頭部外傷雖未致命，但仍可能留下如癱瘓、步行不穩等後遺症，不戴安全帽的危險性極高。

邱文達表示，當年騎機車強制戴安全帽時曾想順勢將自行車比照辦理，但擔心影響民眾買自行車的意願，進而影響騎單車節能減碳的理念。如今騎機車戴安全帽政策成功，沒理由置自行車騎士安全不顧，是立法的成熟時機。

台北榮民總醫院神經醫學中心癲癇科特約主治醫師關尚勇，以自身經歷強調安全帽的重要性。他回憶多年前起一次事故差點要了他的命，幸好戴了安全帽，雖然頭部撞裂對方車輛擋風玻璃，仍保住性命，可見安全帽的重要性。

關尚勇說，11.7%每次都戴安全帽的騎士可能大部份是全副武裝的自行車迷，但一般民眾對安全帽的重視程度仍不足。他曾收治過一名婦人騎車摔倒，結果顱內出血昏迷不醒，如果她戴了安全帽，傷害可能不會這麼嚴重。

國健署長吳昭軍表示，保護民眾健康一直是國健署目標，任何有效措施都應鼓勵民眾採用，是否立法強制戴安全帽，可開放討論。

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