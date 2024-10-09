曾找清潔工性交易！駐非前公使「假宴客」詐1.5萬公款　判刑2年

▲我國駐奈及利亞前公使楊文昇（右）涉貪1.5萬餘元交際費，一審依貪污罪輕判2年、緩刑5年。（資料照／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

我國駐奈及利亞前公使楊文昇被控於任內五度虛報宴客費用，共詐領台幣1.5萬餘元，涉犯《貪污治罪條例》罪嫌，楊男堅稱在當地宴請外賓遭新冠疫情打亂、客人臨時不能來，備妥的食材花費憑單據核銷、絕非貪污，請求輕判與緩刑。台北地院審理後，依利用職務上機會詐取財物罪判刑2年、褫奪公權1年，緩刑5年須提供150小時義務勞務，可上訴。

現年65歲的楊文昇已退休，他被控於2018年7月9日到2020年9月17日擔任駐奈公使期間，5度製作不實宴客名單、花費等紀錄，核銷館長交際費共483.36美元，折合台幣約1萬5146元，涉犯《貪污治罪條例》利用職務上機會詐取財物等罪嫌。

楊文昇出庭承認報假帳，但否認意圖貪污，他堅稱當時確有在官邸宴請外賓計畫，也已預先寄發電子郵件或口頭邀請外賓，但當地突然爆發新冠肺炎疫情，各國都很慌亂，賓客臨時不能來，已備妥的食材花費只能憑單據核銷。

楊文昇自稱，曾在2009年莫拉克風災後捐出1日所得，公職生涯派駐過8個國家，每次捐給外館3000元到1萬元不等的公積金，每逢三節自費慰勞外館工友等職員，15年下來也累積好幾萬元，代表他熱心公益，不會去貪1萬多元交際費，請求從輕量刑並給緩刑。

辯護律師主張楊文昇「可能貪求方便」，非故意訛詐區區1萬多元費用，楊男任內主動提報與繳回代表處年度結餘款給外交部，金額都高於本案犯罪所得，任內從無抑留剋扣公款行為，楊男本案無重大惡意，請求改依普通詐欺或偽造文書罪論處。

檢方起訴時，建請法官審酌楊文昇認罪並繳回犯罪所得，歷次詐領金額都低於5萬元，依法得減刑，但審理時，檢方認為楊男長任駐外官員，很清楚交際費用途與核銷規定，尤其疫情期間禁止聚餐，楊男卻一再列舉不實宴客事項，應依《貪污治罪條例》論處，至於繳回外館結餘款，是依法且理所當然，楊男犯行毫無情堪憫恕之處。

楊男另因2018年就任駐奈公使不久，在職務宿舍與1名當地女清潔工涉及性交易，傷害我國國際形象，被外交部記1大過，再被監察院彈劾，懲戒法院2022年判他休職1年。而本件貪污案就是在前述性醜聞爆發後，被台北地檢署指揮廉政署查獲。