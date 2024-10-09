公路局補助機車族！「最高可領2500元」辦法曝光

▲公路局為了提升騎乘機車的安全，2024年擴大補助，最高每人可領2,500元。（示意圖／ETtoday資料照）



記者柯振中／綜合報導

交通部公路局為了提升騎乘機車安全，2019年開始辦理機車駕訓補助計畫，2023年開始試辦「道路安駕訓練」補助計畫，今年起計畫擴大補助，總補助金額最高可達每人2,500元，鼓勵民眾積極參加訓練。

公路局表示，為了提升騎乘機車安全，2019年開始持續辦理機車駕訓補助計畫，為了進一步提升取得駕照者的實際騎乘路感、防禦駕駛觀念，2023年起試辦「道路安駕訓練」的補助計畫，由駕訓班教練帶領學員實際上路練習。

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國立陽明交通大學研究所分析，經過駕訓後再參加道路安駕訓練，違規率及事故率相較未參加者均大幅降低，顯見駕訓及道路安駕訓練的成效。

▲機車駕訓補助、道安訓練補助，最高可領2,500元。（圖／公路局）



公路局表示，由於今年度駕訓反應熱烈、已超過3.7萬人報名，補助期間只到11月30日，民眾務必把握時間，積極參加訓練。

公路局說，駕訓班教練實際帶領學員上路後，訓練項目對應機車主要事故原因，包含變換車道、安全車距及內輪差，以及停讓行人、無號誌路口等重要項目。經過統計數據，經駕訓者較未參加者違規風險降低59％、事故風險降低36％，而同時參加駕訓及道路安駕訓練者，違規風險降低64％、事故風險降低51％，成效顯著。

由於辦理成效良好，公路局2024年起擴大機車駕訓及安駕訓練補助，駕訓補助每名1,300元、道路安家訓練每名1,200元，只要，相關試辦成果會作為後續政策推動之基礎，需要的民眾務必抓緊時間報名。