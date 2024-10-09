彰化男上街理髮「騎到80公里外」南投山上　警手機定位找到他

▲77歲失智老翁騎車迷航80公里至信義鄉山區，警方急尋獲助其安全返家。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

彰化縣77歲林姓老翁患有失智症，8日下午自住處騎乘機車外出想上街理髮，沒想到卻迷航近6小時，把車子騎到離家80公里遠的南投信義鄉同富村，所幸警方接獲家屬報案後，於晚間尋獲林翁，平安護送他回家。

信義警分局指出，林姓男子昨晚6時許前往彰化縣北斗派出所報案，稱其患有失智症的父親，下午4時獨自騎機車出門後即失蹤，而其父配戴定位手錶顯示位置於南投縣草屯鎮，經警方調閱監視器，發現林翁仍持續往南投縣山區移動。

信義分局勤務指揮中心值勤員蘇俊達接獲失蹤人口通報後，立即通知線上警力協尋，所幸至晚間9時30分，和社派出所警員許任博即於同富村範圍內的台21線101公里處，尋獲正騎機車前進的林翁，林翁表示，本來打算至北斗鎮街上理髮，卻迷失方向，許任博先安撫其情緒後帶返派出所休息，提供食物及飲用水供其果腹，並通知家屬，家屬對員警義行深表感激。

分局呼籲，家中有失智老人及身心障礙者，應注意活動範圍，協助配戴定位手錶或有聯絡方式之配件，亦可向所在地之鄉（鎮、市）公所申請預防走失愛心手鍊，以供走失時能藉以確認身分，幫助失蹤者找回安全返家的路。