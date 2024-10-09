許淑華提案要求北市府立即對京華城做停工處分　提案遭秦慧珠擋下

▲京華城改建案。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳家祥／台北報導

由民進黨議員許淑華領銜提出、獲得26位跨黨派議員支持的「京華城停工」提案，今（9日）遭國民黨秦慧珠議員擱置。許淑華直言非常遺憾，按照議事慣例，提案可能會暫擱3次、之後再被送到委員會討論，一來一回又多給威京集團至少1個月的操作空間。許呼籲，議會夥伴應放下歧見，把市民的權益放最優先；秦則說，不願意再看見爛尾樓。

「這一來一回，又多給威京集團至少1個月以上繼續興建、操作的空間。」許淑華指出，隨著威京集團持續趕工，北市府將越來越難追討不法所得，唯有蔣萬安發揮行政裁量權，停工京華城，才是現階段亡羊補牢的最好辦法。

「26位議員跨黨派連署督促市府善後，今天卻在議場遭秦慧珠議員暫擱，令我感到非常遺憾。」許淑華指出，停工只是一個行政手段，讓此案能有更多討論空間。我呼籲所有議會夥伴都應該放下歧見，把台北市民的權益放在最優先。

許淑華呼籲蔣萬安，若不願意被市民朋友稱呼為「罐頭市長」，那就應該立即拿出魄力，而不是持續逃避議會監督，放任威京集團一拖再拖。

對此，秦慧珠直言，「反對停工」，因為京華城所在地是她的選區，居民很關心會不會成為爛尾樓；她說，台北大巨蛋也在她選區，當時柯文哲讓大巨蛋停工變爛尾樓，而且造成東區停擺，原本可帶動商機卻停擺。

秦慧珠認為，若當初大巨蛋完工，2017世大運在大巨蛋舉行，就可以帶動東區商機。她說，站在選區議員立場，居民期待的是京華城工程能帶動南松山商機，現在變成大工地，生意都跑掉了、一片死寂；停工只是手段，還是要復工的，不該是目的或是結果，市府應該找出更完美的方法。

國民黨議員游淑慧說，京華城土地已被扣押，即便蓋完拿不到使照也沒用，若最後司法證實不法，難道又要再打掉？不需要即刻停工，還是要檢查工程安全性、地質穩固，且現在還沒有起訴，北市府應跟著司法走，但也不該讓京華城一直施工變成成品，若未來證明容積獎勵違法，還要賣掉才能拿回不法利益；若判決腳步快一點，要求變更設計仍可能。

游淑慧強調，京華城是私人建案，大巨蛋是行政院通過的重大工程，不該將兩者拿來比較，她不認為有重要到與地方發展有關，也不用馬上逼蔣市府在未起訴、確定工程安全之前，就喊停就停，這也有風險。議會還是支持市府基於安全、合法下有一些作為。