曝「柯帳房橘子」祖母是這人　楊斯棓憶獎學金爭議：難怪魚水互幫

▲民眾黨主席柯文哲。（圖／記者湯興漢攝）

記者郭運興／台北報導

民眾黨主席柯文哲深陷京華城案，今（8日）爆出柯的貼身帳房，有地下主席稱號的「橘子」許芷瑜，將是全案關鍵人物，卻在檢廉搜索前出境，至今仍未回台。對此，去年曾質疑柯拿過杜聰明獎學金說謊的退休醫師楊斯棓表示，橘子許芷瑜，果然什麼事都有你的份，自己恍然大悟，為什麼去年鄭寵兒（橘子許芷瑜的祖母）敢以私帳魚目混珠，幫柯文哲在「獎學金」一事扯天大謊言，原來他們關係如此穩固，難怪魚水互幫。

回顧去年，楊斯棓曾質疑，柯文哲拿過「杜聰明獎學金」一事。當時他指出，柯文哲在台大唸書是1979年至1986年，但根據可考資料，杜聰明博士在1953年7月底離開台大，之後創辦高雄醫學院擔當院長，一直到1966年退休，所以合理懷疑柯文哲又說謊、吹牛了，翻閱歷屆得獎者名單也都沒找到柯文哲的名字。

當時，杜聰明兒媳杜鄭寵兒發聲明指出，曾親眼看過柯文哲本人前往基金會領取獎學金多次，杜聰明先生也與柯文哲相談甚歡，此事她與親人皆可證實，「刻意操作、以假亂真、以訛傳訛者，可以休矣。」

如今，楊斯棓表示，橘子許芷瑜，果然什麼事都有你的份！根據報導「綽號「橘子」的許芷瑜是民眾黨主席柯文哲的遠親、家臣，深獲柯信任，她對柯忠心耿耿，不僅負責柯的祕密行程、現金、私帳及USB隨身碟和手機管理，顯見角色在柯營舉足輕重，甚至比大帳房李文宗更為核心，更有地下主席之稱。」

楊斯棓表示，讀了幾篇報導，自己恍然大悟。為什麼去年鄭寵兒（橘子許芷瑜的祖母）敢以私帳魚目混珠，幫柯文哲在「獎學金」一事去扯天大謊言，原來他們關係如此穩固，難怪魚水互幫。他批評，沒有這個名，硬要奪這個名，錢的事情，一塌糊塗。

接著，楊斯棓指出，去年曾說過「原來鄭寵兒女士，曾捐給台灣民眾黨三十萬元的政治獻金，這是個人捐給政黨的上限。我太慢得知這件事，不然一定說鄭寵兒發表對柯文哲有利的言論，一定要審慎看待，她沒那麼中立超然。今天才得知，鄭寵兒女士的外孫女許芷瑜，也捐給台灣民眾黨三十萬元。（捐款前兩年，還陸續從台灣民眾黨支領薪水二十幾萬）」。

楊斯棓提到，當時就質疑，「既然祖母跟孫子，都各捐給台灣民眾黨三十萬元，那鄭主觀上幫柯文哲說項，言論就要先打折扣，若參酌客觀證據，鄭的言論，其可信度不是趨近於零，是等於零」。