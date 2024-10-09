一堆人不知道！台北通「1功能」被推爆　網喊：馬上載回來

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

「台北通到底可以幹嘛？」許多市民都曾在網上討論過，就有網友昨日發文大讚，台北通有項功能超實用，所以他仍留著這款APP，遲遲沒有刪掉；對此，不少網友驚呼現在才知道，「馬上載回來！」

網友在Threads發文表示，「我刪不掉台北通的原因：可以找公共垃圾桶。」從截圖中可見，他在周邊服務裡搜尋「清潔箱」，地圖就會顯示垃圾桶的所在位置，相當便民。

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對此，網友們紛紛回應，「男友每次來台灣最崩潰的就是，到處都沒有垃圾桶，到後來他只要看到垃圾桶，就如同看到救世主」、「原來有這個功能」、「我還是覺得台北通很沒用」、「原來有此功用，除了綁定孕婦卡之外，真的不知道台北通能幹嘛」、「好貼心的服務～台北必備」、「現在才知道，感謝分享」、「謝謝分享！超級需要這個功能」、「謝謝...馬上下載了」、「太方便了吧！謝謝分享，這樣我可以不用一直在街上找了」。

▲台北通可以顯示公共垃圾桶位置。（圖／翻攝自Threads）

另外，也有人推薦其他功能，直呼「還有預約親子館」、「還有很多優惠券，賺爛了」。

說到台北通，是市民開啟市府服務的鑰匙，它整合了貼近民眾生活的市政便民服務與資源， 建立市民數位ID與認證機制，並連接各項線上與線下服務， 提供市民在各項生活應用上便利的識別及支付工具。