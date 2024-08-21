麥當勞超殺「夏季優惠券」今天開跑！加碼吃全新辣味牛肉堡

▲麥當勞夏季優惠券今天開跑。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

人氣速食品牌「麥當勞」超殺「夏季優惠券」今（21）日正式開跑，一口氣網羅43種優惠，有大薯、雞塊「加1元多1件」，還有飲品買1送1；加碼推出期間限定全新「辣味四盎司牛肉堡」系列，限時只賣28天。

▲麥當勞夏季優惠券狂省2936元起。（圖／業者提供）

麥當勞「夏季優惠券」共祭出5大系列、43種優惠選擇，其中「大薯」、「4塊麥克雞塊」及「薯餅」可享「加1元多1件」；可樂、檸檬紅茶、蜂蜜紅茶、美式咖啡、那堤則有「買1送1」。

還有「超爽大餐101元起」，包括「麥香雞+4塊雞塊+小薯+33元飲品」、「麥香魚+4塊雞塊+小薯+33元飲品」、「吉事漢堡+4塊雞塊+小薯+33元飲品」通通只要101元，平均下殺6折起；以及「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」、「雙人早餐159元起」等好康。

麥當勞夏季優惠券現省2936元起，即日起至9月17日限時開跑，且不限使用次數，消費者只要於門市櫃台或得來速窗口出示優惠券，或報代碼購買餐點即可享有優惠，數量有限、售完為止。

▲▼麥當勞「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」。（圖／記者蕭筠攝）

加碼搶吃期間限定「辣味四盎司牛肉堡」系列，選用鐵粉超愛的四盎司牛肉堡搭配夢幻沾醬肯瓊醬組合而成，此次的「肯瓊醬」為美國紐奧良特有風味，以紅椒、洋蔥製成，口感濃郁且帶辛辣尾韻，淋在特選100%安格斯牛肉上，再結合微融切達起司、酸黃瓜、洋蔥等料，層次感更升級。

辣味四盎司牛肉堡有「辣味四盎司牛肉堡」、「辣味雙層四盎司牛肉堡」2種選擇，單點89元起、搭配經典套餐154元，即日起至9月17日限時上市或售完為止。

▲必勝客9款大比薩平日限定299元吃。

另外，必勝客至8月23日前則祭出平日限定「外帶單點13吋大比薩半價吃」優惠，優惠口味有和風章魚燒、海鮮、鐵板雙牛、黃金和風雞、超級總匯、燻雞絲蘑菇、哈辣墨西哥、彩蔬鮮菇共9款，最高現省441元，詳細優惠內容以官網為主；加碼芝心餅皮也可享半價好康。