花蓮吉安麥當勞震損拆了！　鄉親不捨喊加油　董事長感動回贈優惠券

▲▼吉安鄉鄉長游淑貞匯聚數百位民眾的留言卡傳達鄉親期待麥當勞再回歸的強烈心願。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣吉安麥當勞承載著許多孩子們成長的回憶和無數家庭歡慶的足跡，但因0403受到強震破壞即將拆除，13日為封路工程的第一天，讓往日受花蓮吉安麥當勞關心照護的鄉親非常不捨，鄉長游淑貞特安排在南華文健站進行溫馨感恩會，邀請楊政道董事長伉儷參與，數百位不同年齡層民眾，紛紛透過卡片，以及各地民眾寄來的溫馨照片表達不捨，銀髮長輩們用母語吟唱傳統歌謠，高喊「麥當勞加油！」傳達期待麥當勞回歸吉安鄉的強烈心願和感動。

歡樂成長回憶都在麥當勞！感恩版上一張張留言卡，無管是國小學童用注音符號拼音寫下對麥當勞叔叔的祝福、或是回憶「小時候只要成績考得不錯，爸爸媽媽就會獎勵去吃麥當勞」、「感謝吉安麥當勞陪伴Ｋ書時光」…以及昔日在麥當勞打工者的打氣，滿是記憶猶存的溫馨故事盡在之中。

楊政道說，鄉親們滿滿的鼓勵讓夫妻倆銘感在心，麥當勞吉安店是他經營的第一家餐廳，十一年來未改初衷，只要地方有需要絕對全力配合；為了感謝鄉親的支持，他甚至不顧自身受災戶，當場向游淑貞鄉長表示，將致送全鄉8萬3仟餘鄉親每人一張麥當勞優惠券。

▲董事長楊政道表示，為了感謝鄉親的支持，將致送全鄉8萬3仟餘鄉親每人一張麥當勞優惠券。



游淑貞提及，楊政道董事長不僅長期挹注吉安鄉績優兒童獎勵券，暑假也協力照顧弱勢低收入戶家庭子女餐券，去年吉安寶貝們參加「2023客鼓鳴心—鼓王爭霸戰」脫穎而出，「洄瀾擊鼓樂團」勇奪社會組冠軍、「宜昌國小擊鼓樂團」獲學生組亞軍、南華文健站長輩榮獲全國「最佳造型獎」，也都在麥當勞吉安店慶功。另外，今年開始又加碼回饋相挺，凡認養路燈一盞即贈送美味單品分享券一張，獲得大家高度認同紛紛爭相捐贈平安燈，迄今已發出1712張。

▲花蓮縣吉安麥當勞因0403受到強震破壞即將進行建築物拆除。

游淑貞感謝企業共構吉安的幸福美好，楊董事長長期與公所攜手滿足長輩與孩童人生最榮耀、幸福的期待，共同成就每份關懷獻愛時刻。祝福不久的將來可再看見吉安麥當勞重建成為吉安新地標！