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2024西螺大橋藝陣文化祭盛況空前！　2天狂吸30萬人朝聖

▲2024西螺藝陣文化祭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2024西螺藝陣文化祭2日吸引30萬人潮湧進西螺，著實盛況空前。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「2024西螺大橋藝陣文化祭」於10月5、6日在西螺盛大舉行，活動首日舉辦開幕表演，有新竹聯豐戰獅鼓陣、藝響台灣劇團官將舞陣以及雲火INFERNO火舞表演，還有知名台語歌手許志豪獻唱，帶給現場民眾精彩的視覺震撼饗宴，未演先轟動即引起網友熱烈討論最佳攝影點，2日吸引30萬人潮著實盛況空前。

文化觀光處說明，今年除了藝陣表演、火把上橋、宮廟會香外，特別規劃600秒焰火秀，閃耀西螺夜空，在市集免費提供千份滷肉飯，吸引眾多民眾齊聚西螺。最後在西螺福興宮與溪州水尾震威宮率領雲彰二縣集結40間宮廟大會香，還有M.I.T Drill Team職業操槍隊與老塗獅的接駕展演，各廟宇上橋集結於橋中央。

雲林縣長張麗善與彰化縣長王惠美於大橋中間相會，舉行團拜大會香，並施放600秒焰火秀為國慶暖場，為台灣祈福，壯麗璀璨焰火照耀濁水溪畔的夜空，吸引許多攝影愛好者，紛紛齊聚大橋兩旁，璀燦焰火在夜空中綻放，讓瞬間的煙花成為永恆的回憶。

▲2024西螺藝陣文化祭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

文化觀光處長陳璧君表示，連續兩天除了璀燦絢麗的高空焰火秀外，還有許許多多憾動人心的畫面。活動雖已閉幕，但仍看到Fb、IG、Threads⋯巨大流量的po文，很開心活動受到迴響。此次活動締造觀光佳績，粗估吸引約30萬人參加，透過西螺藝陣文化祭活動的舉辦，共同打造屬於雲彰兩縣獨有的文化觀光資源，以觀光帶動在地產業創新發展。
 
陳璧君強調，舉辦一場盛大的活動，要人也要神，眾神齊聚會香萬人祈福祝賀，這是一場人與神共同完成的盛典，長由衷的感謝雲林西螺與彰化溪州各宮廟的鼎力相助，連續三年活動方能圓滿順利，亦特別感謝西螺福興宮太平媽祖廟董事長楊文鐘自始至終大力支持。
 
陳璧君指出，今年西螺大橋藝陣文化祭另外活動亮點之一，就是結合攝影比賽，主題以兩天系列活動為題材，表現出藝陣文化祭的人文特色、西螺大橋高空焰火等精彩瞬間，以各角度呈現所蘊含的魅力及震撼人心、溫馨的畫面。藉由攝影比賽，讓這些珍貴的歷史畫面，可以保留下來並分享給更多人欣賞。

▲2024西螺藝陣文化祭。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲2024西螺藝陣文化祭2日吸引30萬人潮湧進西螺，著實盛況空前。（圖／記者蔡佩旻翻攝） 

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