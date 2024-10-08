國慶焰火意外亮點　雲林正妹女警騎士團將執行交通維安

▲雲林縣警察局另新增4部新型大型重型機車「T-MAX」並擇派正妹女警騎行，加入2024國慶焰火交通秩序維護行列。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國慶焰火首次於雲林縣舉辦，雲林縣警察局為維持會場及其周邊道路交通順暢，除原有8部警用大型重型機車外，另新增4部新型大型重型機車「T-MAX」並擇派正妹女警騎行，加入此次交通秩序維護及交通安全宣導行列，意外成為國慶焰火警察執行交安勤務一大亮點。

雲林縣警察局說明，此次新增的4部大型重型機車，為雲林縣長張麗善及雲林縣議會大力支持，特別追加預算購置國內警察機關較為罕見使用的大型速克達型車款YAMAHA，2024年T-MAX，其車身外型銳利帥氣並搭載高性能的水冷並列雙缸引擎，配備電子控制油門和運動型底盤，展現輕快機動的運動性能，能因應大部分道路各種情況。

該車款不僅增益員警執法安全性及機動性，再加上貼有警徽及雲林縣警察局交通隊字樣的車身貼紙及爆閃燈，讓原本就已經相當有型的T-MAX由活力女警騎士團來擔任，帥氣度直接爆表。此次配發雲警交通警察隊執行各項交通疏導勤務、交通安全宣導及推展本縣觀光宣導等任務，無疑將是一大利器。

雲林縣警察局表示，此次針對國慶焰火勤務，總共派出1650名警力及民力，區分成6大責任區由六個分局執行。另外當天也請憲兵203指揮部、刑事警察局、警察電信所、國道公路警察局、警察廣播電台協助任務執行。

▲該車款加上貼有警徽及雲林縣警察局交通隊字樣的車身貼紙及爆閃燈，加上活力女警騎士帥氣度直接爆表。（圖／記者蔡佩旻翻攝）