雲林恐怖啃老男！火燒老母家+車撞居服主管　准押直送看守所

▲雲林46歲啃老男向母親索錢不成，不僅恐嚇照顧母親的居服員、撞傷居服公司主管，更大膽拋擲木棍攻擊警察。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林二崙鄉純樸農村竟發生持刀、放火家庭暴力案件，一名46歲田姓男子向母親討錢未果，竟恐嚇照顧母親的居服員、傷害居服員的主管更放火燒毀母親住處物品，警員獲報到場更襲警一度逃逸。警方迅速將田男逮捕到案，經過訊問後，檢方認爲田男行為危險性高，具持續性暴力傾向，聲押獲准。

警方調查指出，田男於6月18日下午前往71歲母親位於二崙鄉的住處，竟持刀撞門向母親索取金錢，並大吼大叫恐嚇照顧母親的徐姓居服員開門，要脅「以後不要再來工作」。徐女受到驚嚇，立即報警並通報主管請求李姓主管到場協助。田男竟肆無忌憚對隨後對到場的李男丟擲石頭，並騎車衝撞，導致李男雙肘擦傷。

警方到場後，田男情緒更為激動，對警用巡邏車丟擲木棍、損壞車輛前保險桿及引擎蓋後，並隨即騎乘機車逃逸。因索錢未果，隔日前往母親工作的水果攤持續要錢，沒要到還揚言要放火燒房子，離去後竟真大膽以菸蒂引燃汽油燒毀母親住處的客廳傢俱，造成公共危險。

警方認為田男違法行為具有持續性，且危害遽增，於6月21日聲請拘票，迅速將田男緝獲到案，經檢察官黃煥軒複訊後，認為其犯罪嫌疑重大，有反覆實施家庭暴力行為及危害家庭成員之嫌，向雲林地方法院聲請羈押獲准。此案業經偵查終結，認其涉有刑法第305條恐嚇、同法第277條第1項傷害、同法第138條損壞公務員職掌物品及同法第175條第1項放火燒燬他人物品等罪嫌，予以提起公訴。

雲林地檢署強調，台灣已邁入高齡社會，居服員為高齡長者、失能者的好幫手，為確保居服員可以在安全無虞的環境提供服務，就此類恐嚇、傷害居服員的案件，將從嚴、從重偵辦。讓居服員能安心的為高齡長者、失能者提供服務。若遇緊急狀況時，亦可報警求助，共同建立「暴力零容忍」的安全社會。

▲雲林46歲啃老男向母親索錢不成，不僅恐嚇照顧母親的居服員、撞傷居服公司主管，更大膽拋擲木棍攻擊警察。（圖／記者蔡佩旻翻攝）