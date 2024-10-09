連續6天！國慶焰火點燃虎尾魅力　「虎耀國慶光映圓環」閃耀雲林

▲虎尾圓環素還真裝置藝術區啟動「虎耀國慶光映圓環」點燈，展開為期六天的藝術佈置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

2024國慶焰火即將在國慶日雲林縣虎尾高鐵特區施放，虎尾鎮公所為推動虎尾鎮觀光，昨（8）日在虎尾圓環素還真裝置藝術區啟動「虎耀國慶光映圓環」點燈儀式。展開為期6天的藝術佈置，虎尾圓化為絢麗的煙火光影世界，共同見證燈光盛宴。

虎尾素還真「虎耀國慶光映圓環」點燈儀式由鎮長林嘉弘、雲林縣長張麗善進行開幕致詞，鎮長林嘉弘表示，「此次活動不僅是國慶慶典的一部分，更是我們虎尾的驕傲。透過點亮素還真鋼雕，將這座充滿歷史與文化的城市推向全國，讓更多人認識我們美麗的虎尾，我們希望每一位虎尾鄉親都能參與這場盛會，共同見證這個屬於我們的璀璨時刻」。

雲林縣長張麗善表示：「圓環素還真鋼雕燈飾為國慶慶典一部分，10月10日早上在鎮公所廣場，將舉行國慶升旗典禮，歡迎大家一起來唱國歌，祝福中華民國生日快樂。張麗善指出，11日至13日雲林國際偶戲節活動亦進入重頭戲，從11日開始有千人踩街、開幕音樂會、超派戲臺、頒獎典禮等，都將在虎尾展開，讓更多人認識虎尾。」

▲虎尾圓環素還真裝置藝術區啟動「虎耀國慶光映圓環」點燈，展開為期六天的藝術佈置。（圖／記者蔡佩旻翻攝）