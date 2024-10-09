雙十優惠！莊園濾掛咖啡10元限時搶　網購9大夯品最高現折千元

▲東森購物網全球購推出雙十購物慶活動。（圖／翻攝自東森購物）

記者洪菱鞠／台北報導

今年雙十節只有放一天，在家好好休息充電的同時，不妨把握電商平台活動優惠，東森購物網、樂天市場特別祭出10元銅板價商品，蝦皮購物則是針對9大票選夯品，10/10當天用「全站1折券」下單最高現折千元，省荷包開心過節。

東森購物網全球購即日起至10/15推雙十購物慶活動，包括流行服飾、居家收納、3C配件等限時促銷，用最少的錢就能買得划算之外，活動期間每筆消費送$100無門檻折價券，單筆滿$1,999元再送$1000，其中特推10元專區，嚴選大容量購物袋、手機掛繩、桌面收納盒、食品保鮮盒等生活實用好物，通通用銅板價即可入手，想省荷包不能錯過。

歡慶雙十，樂天市場也有人氣商品限時10元銅板價，包含台酒烏醋乾麵、旺旺仙貝、莊園濾掛咖啡，都可以便宜搶，不過部分商品限購一件，購買前需留意。另外還聯合屈臣氏、草莓網、快車肉乾、大成食品、塔吉特、盛香珍、日本樂天官方嚴選、樂天書城、樂天Kobo電子書等超過80個熱門品牌，祭出週週10%回饋無上限，每日夯品破盤下殺1.4折起，活動只到10/11早上9點59分止。

進入10月，百貨週年慶開打，為搶攻高漲買氣，蝦皮購物「10.10品牌週年慶」今年首度推出蝦選大賞，最終由「iPhone、PS5、Dyson洗地吸塵器」摘下前三名，而針對9大票選夯品，10/10當天使用「全站1折券」，NB 復古鞋480只要619元、純金1g小金豆最高省破3千元，3C必買的Sony PS5 Slim主機光碟版現省近2千元，Dyson V12s SV46 Submarin 乾濕全能洗地吸塵器不用2萬元，不過1折優惠券限參與投票的用戶才有， 上榜的iPhone 16 Pro Max 256G也不適用。