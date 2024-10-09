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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國防部預告國慶中共發射運載火箭　王鴻薇轟：選擇性預告、沒SOP

▲▼國民黨團召開 回應大法官死刑釋憲案 記者會首席副書記長王鴻薇 立委羅智強。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

國防部8日預告，在中華民國國慶時，中共將於西昌衛星發射中心發射運載火箭，經過我國ADIZ（防空識別區）。對此，國民黨立委王鴻薇今（9日）表示，同樣的火箭發射，在9月24日時，卻是發射後才「告知」，國防部還表示「對台灣地區無危害」。她認為，難道國防部是「選擇性預告」？針對國防資訊發布，應該有明確標準和程序，而不是初一十五不一樣，只會降低國防部專業和人民信賴感。

王鴻薇表示，明天將迎來中華民國的國慶日，然而國防部在8日就預告國慶當天，中共將發射載運火箭，也可能通過我防空識別區（ADIZ）上空。然而，細數國防部最近的「預告」時間點，令人質疑，發布是國防考量還是政治考量？

王鴻薇表示，國防部預告雙十國慶當日，中共將發射載運火箭，可能通過我防空識別區上空。但是，同樣的火箭發射，在9月24日時，卻是中共發射當日，甚至發射後才「告知」，國防部當時甚至還表示「對台灣地區無危害」。

王鴻薇指出，細數8月以來國防部有預告的，就是8月1日(中共建軍)、9月3日(建軍節)和雙十國慶，令人不禁懷疑，9月24日卻為何不用預告，難道現在國防部對軍情都是「選擇性預告」了嗎？有政治意義的才預告，沒有的就當日才公布？還是國防部認為，國防威脅會挑黃道吉日？

王鴻薇提到，今年總統及立委大選前2天，當天國防部大動作發布「國家級警報」簡訊，幫民進黨賺了一波芒果乾，也讓這則「國家級警報」青史留名。

最後，王鴻薇強調，國防部是中華民國的國防部，影響國家與人民的生命、財產安全，針對國防資訊發布，應該有明確標準和程序，而不是初一十五不一樣，這只會降低國防部的專業和人民的信賴感。

▼國防部指出國慶日中共將射火箭。（圖／國防部提供）

▲▼國防部指出國慶日中共將射火箭。（圖／國防部提供）

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