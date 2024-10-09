拿坡里雙十限定「炸雞桶買1送1」！戰斧雞腿、咔拉雞腿排一次吃

▲拿坡里炸雞桶限時買1送1。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

雙十國慶沒放連假沒關係，速食品牌「拿坡里」特意祭出「炸雞桶買1送1」優惠，一次就能吃到超大戰斧雞腿、帶骨咔拉雞腿排，即日起限時21天於全台12家炸雞專賣店開跑。

全台12家拿坡里炸雞專賣店即日起至10月29日推「炸雞桶買1送1」優惠，只要買「脆皮戰斧桶」就送「咔拉腿排桶」，特價只要399元。

脆皮戰斧桶內含4隻大雞腿，裹上獨家脆皮炸雞粉現點現炸，外酥內嫩還有微辣口感；咔拉腿排桶則有5塊帶骨雞腿排，且開放辣味、原味任選。

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另，漢堡王至12月31日前則推出最新「歲末犒賞優惠券」，一共網羅6大系列好康，其中，「6大夯品加1元多1件」品項有4塊雞塊、小份辣薯球、小份洋蔥圈、小份薯條、中杯飲料、小杯玉米湯及大杯玉米湯，皆可享加1元多吃1件。

加碼超殺銅板優惠「1+1$69」，有田園烤牛堡、雙起士牛肉堡、單犇牛肉堡、脆洋蔥牛肉堡、經典脆雞堡、5塊雞塊、勁濃起士薯任選1品項，搭配小杯玉米濃湯、小薯、小杯飲料、蘋果派擇1，一共28種組合通通只要69元。

還有4款2堡超值組149元起、4款銅板點心組最低69元起、8款單人滿足餐99元起，以及6款雙人激省餐199元起；提醒航站一、航站二、兒童樂園、竹科台積P1、南科台積、台中美光等門市不適用此優惠。