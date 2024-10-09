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雙腳6處遭老鼠啃噴血！90歲糖尿病阿公沒感覺　送醫驚見5cm大傷口

▲▼ 阿公罹糖尿病腳沒感覺 疑被米奇咬傷腳趾 。（圖／李綜合醫院提供）

▲阿公罹糖尿病腳沒感覺，疑被米奇咬傷腳趾。（圖／李綜合醫院提供，下同）

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

台中一名近90歲阿公，長期罹患糖尿病還需要洗腎，日前家屬意外發現他的雙腳指頭在流血，自己卻不知道，推測可能疑似被老鼠咬傷，緊急送到醫院治療，急診護理人員詳細檢查後，雙腳腳趾頭有6處傷口，最大的傷口有5公分，緊急處理傷口後，住院觀察治療，還好沒有併發其他症狀。

大甲李綜合醫院外科醫師許明賢表示，該患者罹患糖尿病也在洗腎，長時間下來，導致末梢神經病變，下肢反應遲鈍。日前，家屬在家中意外發現，行動不便的阿公腳趾頭流血，仔細一看，傷口有疑似被咬傷過的痕跡，懷疑有可能是被米奇咬了一口，趕緊送到醫院進行急救。

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患者在家屬的陪同下，坐在輪椅上抵達急診室。急診護理師看到患者的腳趾頭還在繼續滲血，趕緊進行傷口包紮。進一步檢查，發現左腳腳趾有3處傷口，右腳腳趾有3處傷口，在右腳第三腳趾甚至出現不規則的缺損傷口，懷疑被老鼠咬傷，醫師擔心恐出現漢他病毒的症狀，建議患者住院觀察與治療。

▲▼ 阿公罹糖尿病腳沒感覺 疑被米奇咬傷腳趾 。（圖／李綜合醫院提供）

「我們家中有出現老鼠，懷疑阿公是被老鼠咬傷腳趾。」患者家屬透露，阿公罹患糖尿病多年，平時在其他醫院洗腎，行動不便，沒想到在家中居然疑似被米奇咬傷，還好治療後沒有其他併發症，也沒有其他不適情形，飲食也恢復正常，住院多日後，已經能坐在輪椅上，順利返家。

許明賢指出，被老鼠咬傷的案件真的很少見，萬一被帶有病毒的齧齒動物咬到，很有可能遭受感染，最常見的便是老鼠的漢他病毒，潛伏期大約數天至兩個禮拜，一般症狀可能會出現發燒、頭痛、倦怠、腹痛、下背痛、噁心、嘔吐不同程度出血現象並侵犯腎臟，因此，馬上給予藥物治療。

許明賢表示，患者在住院多日後，沒有出現其他併發症，才順利出院。他建議患者家屬要特別注意，讓阿公有均衡的飲食習慣，尤其罹患糖尿病，如果飲食不固定，血糖容易忽高忽低，病情也難以控制，更重要的是，要遵照醫囑按時服藥，不要服用未經醫師開立的藥物，才能穩定病情。

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