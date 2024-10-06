三餐狂吃2食物！一家人竟「全得糖尿病」　醫驚：罹病率100％

▲一家人先後確診糖尿病，問診後發現原來跟飲食有關。（示意圖／取自pixabay網站）

圖文／CTWANT

糖尿病是吃出來的！家醫科暨減重專科醫師楊智雯日前在臉書粉專發文，分享過去的糖尿病看診經驗，其中有一家人先後來找她看診，結果通通都確診糖尿病，罹病率高達100％，她進一步詢問才發現，這一家人每天三餐都吃炒飯、炒麵，「而且一定加辣椒醬、醬油」。楊智雯醫師提醒，很多人都覺得自己吃得很健康，忽略了吃進去的食物種類，長期偏好特定飲食導致營養不均衡，影響了身體健康。

楊智雯醫師日前在粉專「楊智雯醫師 ｜陪你健康享瘦每一天」發文指出，60歲以上的台灣人，每5個人就有1個得糖尿病，機率是20％。她也分享曾遇過的案例，表示有一家人全部確診糖尿病，問診後才發現原來他們三餐都吃炒飯、炒麵，而且一定加辣椒醬、醬油，甚至「一個人可以連吃3碗」，也不需要有配菜和蛋白質，等於一餐吃下10份的醣，血糖立刻飆高到4、500mg/dl。

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楊智雯醫師指出，只吃大量的醣很快就有飢餓感，因此又會再進食，造成持續的高血糖，再加上醬料裡的鈉含量高，會增加脫水的風險，容易引發高血糖高滲透壓狀態，這是糖尿病致命性的併發症，提醒民眾千萬要注意。

楊智雯醫師解釋，糖尿病分成兩型，第1型糖尿病屬於自體免疫性疾病，第2型糖尿病則與家族遺傳有高度相關，所以常會看到一家人都有糖尿病的情況，但她也提醒，不是家裡有人得糖尿病，其他人也一定會罹患糖尿病，糖尿病也可能是吃出來的，「當飲食採取高碳水飲食，就會引發胰島素阻抗、代謝症候群，進而導致糖尿病、高血壓、高尿酸與肥胖」。

至於造成胰島素阻抗的原因為何？楊智雯醫師說明，通常與高碳水化合物飲食、異位的脂肪堆積、壓力和睡眠不足等因素有關。若想改善胰島素阻抗，她也分享3招調節方法，分別為「減少攝取精緻碳水化合物，多吃高纖維食物和健康脂肪」、「增加重量訓練和有氧運動」及「調節壓力與保持充足睡眠」。

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