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巴籍貨輪蘭嶼擱淺船身斷裂！殘留290噸油料　即刻啟動防治作業

▲▼ 擱淺於蘭嶼岸際的BLUE LAGOON 輪(海巡署東部分署提供)

▲ 擱淺於蘭嶼岸際的BLUE LAGOON 輪。(圖／海巡署東部分署提供)

記者林名揚、戴上容／台東報導

巴貝多籍貨輪BLUE LAGOON（下稱B輪）於昨日（1日）擱淺在蘭嶼龍門港東南側，船隻漏油威脅海洋環境。航港局第一時間聯合海保署、海巡署、臺東縣政府及蘭嶼鄉公所成立應變小組，展開緊急應對。該輪已被要求關閉油閥及油櫃，並針對擱淺位置研判可能的污染範圍，迅速調度防污資材，同時要求該輪的船舶責任保險公司（P&I）立刻啟動污染防治作業。

為迅速降低油污風險，航港局要求保險公司委託的海事工程業者，立即協調蘭嶼當地的防污資材與人力，在安全無虞的情況下，佈設岸際防污設施並清除漏出的油污。

今日（2日），航港局於應變會議中對保險公司提交的油污緊急處置計畫進行審查，要求其在4日上午前完成補正，並預計當日下午天候改善後，開始抽除船上餘油作業。

關於船體斷裂情形，經航港局與船員確認，斷裂位置並未涉及殘油儲放區域。後續，航港局將與海保署密切合作，督促船東及保險公司儘快完成餘油抽除，並要求船方提出貨物清除的具體處置方案。

航港局指出，B輪目前殘留約290噸油料及67,500噸貨物，至今已召開6次應變會議，工作重點在於防止油污擴大。根據船體結構圖說，船體中後段雖有斷裂，但與油艙之間仍有隔艙，初步判斷油艙未受影響。航港局強烈要求保險公司盡速提交油污處理計畫，並委託海事工程業者進行抽油及防污作業，抓住颱風過後海象好轉的時機，加速進行清除。

行政院長卓榮泰今日視察山陀兒颱風中央災害應變中心，指示相關單位積極應對B輪漏油事件，確保海洋生態免受衝擊。航港局將持續聯合各單位嚴密監控船況及污染情形，並依法督促保險公司限期完成防污措施。如未積極配合，將依法重罰並限期改善。

此外，航港局已將餘油抽除列為首要任務，必要時將緊急介入，調度海事工程業者和設備趕赴現場作業。同時，針對殘貨問題，航港局與海保署已查明貨物成分，要求保險公司儘快提交貨物移除計畫，以化解海洋污染危機。

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