再次破歷史紀錄！　A股首日兩市成交額「僅20分鐘」突破1兆

▲A股8日開盤暴漲。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

A股三大股指8日開盤集體暴漲，其中，滬指漲10.13%，報3674.4點；深成指漲12.67%，報11864.11點；創指漲18.44%，報2576.22點。近千檔股票競價漲停，超百支寬基ETF漲停。

據《財聯社》報導，A股開盤後「僅20分鐘」，滬深兩市成交額突破1兆元（人民幣，下同），較昨日此時放量超2600億元，刷新先前9月30日創下的歷史最快破兆紀錄。

券商股開盤大漲，中信證券、東方財富、中國銀河、中信建投、中金公司、光大證券等50餘支券商股競價全數漲停。

▲A股市場概況圖。（圖／翻攝自微博／財聯社）

Wind統計顯示，兩市及北交所共5329檔股票上漲，5檔股票下跌，平盤有15檔股票．根據大智慧VIP，兩市及北交所共有4976檔股票漲幅在9%以上，沒有股票跌幅在9%以上。

資金方面，央行公開市場進行417億元7天期逆回購操作，操作利率1.50%。 Wind數據顯示，今（8）日9286億元逆回購到期。兩融方面，兩市融資餘額增加457.98億元。

同時，休市A股場外「人聲鼎沸」。Choice數據顯示，10月1日至7日（十一長假期間），恆生科技指數大漲13.36%，恆生指數上漲9.3%；10月1日至4日，代表中概股表現的那斯達克中國金龍指數大漲11.35 %。