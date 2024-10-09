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馬偕遭控「將強行買中資設備」！業界人士駁斥：惡意抹紅的假議題

國三男學生疑似跳樓輕生，送往淡水馬偕醫院急救。(圖／取自新北市勞工局)

▲馬偕醫院質子設備採購案爆資安疑慮，業界人士出面澄清。（圖／資料照）

記者閔文昱／綜合報導

馬偕醫院的質子設備採購案近日引起社會關注，有媒體根據爆料者說法指出，馬偕醫院高層可能在上月26日召開的董事會上強行通過購買美國廠牌Mevion的質子設備，而該廠牌已被中資併購，恐有資安疑慮。對此，有業界人士出面質疑，爆料者選在董事會前一天作不實指控，動機恐怕不單純。

有爆料者上月25日向媒體爆料，指元明資本創辦人田源博士，是現任Mevion邁勝醫療集團董事長，曾擔任中國大陸國務院局長、物資部司長。其次，Mevion前身為Still River公司，因財務問題於2011年被Mevion公司收購更名，並於2018年被中國大陸元明資本併入。第三，Mevion廠牌質子設備並未取得「衛生福利部醫療器材許可證」。

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針對此爆料，有業界人士澄清，Mevion是一家「美國公司」，在最新緊湊型質子市場中占有世界領導地位，而該公司在2018年由元明資本為代表，引領其他創投公司投資1.5億美金，但這並不代表Mevion被中資併購、由中國控制，因為Mevion公司目前總資金規模為5.95億美金，1.5億美金的「中資」投資僅為Mevion總資金股份之一部分。

業界人士再指出，儘管Mevion在中國大陸設有分公司及製造工廠，但其美國工廠仍握有質子生產製造的核心技術，這與許多醫療設備商如GE、Siemens、Philips，甚至馬偕醫院考量中的IBA質子廠商都一樣，大家都為了廣大的中國大陸市場，在中國大陸設有分公司及製造工廠，但在大陸有設廠並不代表被中國控制，而且Mevion現任田源董事長早在其38歲時就離開大陸公職至今，「爆料者以近40年前的資歷影射、不當連結成Mevion現由中國管控，抹紅手段十分刻意清楚。」

其次，對於Mevion設備可能引發資安疑慮的說法，業界人士反駁，Mevion是質子設備製造商，並沒有資安設計所需的通訊設備產品，因此不會有資安疑慮，且Mevion對台灣市場只能供應未來所核准證照上，登記在美國Littleton工廠所產製的質子產品，中國大陸昆山廠產製的質子產品是無法進口台灣的。

業界人士進一步說明，質子製造商要引進其質子設備，必須先後向衛福部申請「產品登錄許可(QSD)」及「查驗登記許可證」雙證照，不過目前在台灣市場只要質子設備已取得美國FDA或歐盟等的國際認證許可，即可參與投標，後續雙證照將按質子樓的興建時程，同步向衛福部依序申請核發，過去林口長庚、北醫及最近即將開標的三總質子案件，也都是如此辦理，馬偕開標作法與他院並無差異。

最後，業界人士也強調，馬偕醫院在質子採購案上，均要求廠商提供產自美國Mevion原廠或比利時IBA原廠的質子設備，並未獨厚、偏袒哪一廠商，均以患者的利益為首要考量，秉持著最高的品質要求，至於有心人士惡意偏頗爆料，都是無的放矢、刻意抹黑又抹紅的假議題。

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