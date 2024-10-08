男載80歲老母就醫「不慎反鎖車內」　東港警神救援助她脫困

▲東港警分局東港派出所所長黃奕鳴、警員陳育德協助婦人解開車門 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

邱姓男子駕駛自小客車載母親到東港一家醫院看病，抵達後先入醫院辦理相關手續，不料其母不慎將車門反鎖，邱著急報警，東港警方趕到，一方面連絡鎖匠，一方面引導她開鎖，經幾次嘗試，順利解鎖下車，他們對員警的幫忙相當感激。

東港派出所所長黃奕鳴、警員陳育德日前執行巡邏勤務時，接獲報案稱於東港鎮輔英醫院前有老婦人反鎖於車內，警方到場瞭解，邱姓男子開車載陳姓母親(87歲、乘坐右後座)前往輔英醫院看診時，先下車替母親辦理相關手續時，其母不慎從車內將門窗反鎖，邱男在苦無辦法下報警請求協助。

警方到場第一時間原欲破窗救人，後因車輛未熄火且車內冷氣持續運轉，警方判斷應無急迫危險性，因此轉而通知鎖匠到場開鎖，在等待鎖匠到場的過程中，警方仍持續引導她將門鎖打開，經多次嘗試，她終於順利將副駕駛座的門鎖解開。

而後警方與家屬溝通中得知她不良於行，因此主動協助家屬將她從座位攙扶至輪椅，讓她能夠順利看診，讓她頻頻向警方致謝。

東港警分局呼籲民眾，駕車載送長者、嬰幼兒及寵物時，千萬不要獨留兒童、長者及寵物於車內，更不可有「離開一會」的僥倖心態，以避免憾事發生。若有急迫需要，警察同仁將義不容辭予以必要協助。