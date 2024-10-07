　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

談判破裂台南男遭砍中槍「丟包」不治　槍手林澤峰被判刑23年

▲徐姓男子遭人槍擊丟包安南醫院急診室門口命案，依殺人、槍砲等罪嫌起訴，台南地院7日晚上判林澤峰有期徒刑23年，林昱愷無罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲徐姓男子遭人槍擊丟包安南醫院急診室門口命案，依殺人、槍砲等罪嫌起訴，台南地院7日晚上判林澤峰有期徒刑23年，林昱愷無罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年4月8日凌晨，27歲徐姓男子遭人丟包在安南醫院急診室門口，徐男搶救後仍傷重不治，經檢傷發現徐男右胸中槍，且右腋下有刀傷，市警三分局案發後緝獲林澤峰、林昱愷2人，查出雙方互有仇怨，相約談判破裂，徐男遭殺害丟包，全案依殺人、槍砲等罪嫌起訴，台南地院7日晚上8時，判林澤峰有期徒刑23年，林昱愷無罪。

2023年4月8日凌晨2時30分許，27歲徐姓男子疑受槍傷遭丟包安南醫院案，經急救傷重不治死亡，案發後市警三分局結合刑警大隊、永康、第一、第四及第六分局等單位共同成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官吳梓榕指揮偵辦。

8日迅速掌握相關嫌犯之身分，持拘票通報動員所有警力全力追緝，8日下午先拘提22歲周姓男子到案。在逃之林澤峰、林昱愷自知難逃法網，於8日晚上間7時向專案小組投案，警方立即拘提逮捕，並查獲改造手槍1枝。

檢警查出，死者徐男2022年6月27日 與宋姓男子間有恐嚇、互毆之衝突，徐男曾找林澤峰幫忙報復，然因林嫌疑對宋男通風報信，引起死者不滿；2023年4月5日，死者將林昱愷表弟莊姓少年，抓到台南市區某處毆打後，再將莊姓少年丟棄在安南區溪埔仔福聖宮附近，此後死者多次對林澤峰等2人放話要對其等家人不利，致林澤峰2人心生怨恨而起殺機。

林澤峰2人透過友人與死者相約談判，同年4月7日凌晨3時許，雙方到台南市南區萬年殿附近談判，林澤峰當日即攜帶手槍與林昱愷前往，惟死者未赴約。林澤峰2人認出在場鍾姓男子等3人為死者人馬，出手傷害毆打3人致傷。

而後死者與林澤峰等2人於2023年4月7日晚上再相約談判，林澤峰等2人因與死者積怨已深，當晚林澤峰再帶手槍出門，並聯繫另不知情周姓友人借車使用，林澤峰、林昱愷2人即駕向周男借的車子前往永康區平道十二路與民松路口附近談判，雙方人馬至少9台車輛、共約20人。抵達後，林澤峰、林昱愷2人下車與死者展開談判，疑談判破裂，林澤峰即掏出預藏之手槍，朝死者擊發數槍，死者驚慌躲避之際，林澤峰仍持槍繼續往死者開槍，最後一槍以幾近抵住胸膛之方式，朝死者左胸口心臟處附近擊發，死者當場中槍倒地失去意識。

▲徐姓男子遭人槍擊丟包安南醫院急診室門口命案，依殺人、槍砲等罪嫌起訴，台南地院7日晚上判林澤峰有期徒刑23年，林昱愷無罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

林澤峰、林昱愷2人行兇後駕車逃離現場，死者女友原本欲將死者送醫，但林澤峰、林昱愷2人再次折返現場，並與死者女友「搶奪」死者，林澤峰、林昱愷稱：「上面有交代，我人要帶走」等語後，2人合力強行將死者搬至車後座駛離現場。8日凌晨2時27分許，林澤峰、林昱愷將死者載至台南市立安南醫院急診室門口前車道，林澤峰自副駕駛座跳至後座將死者硬推下車丟包後，駕車離去。

林嫌等人「丟包」後，被安南醫院保全發現 並通知醫護人員立即搶救，然因死者到院前心跳停止，另左胸壁有開放性傷口、左側肢體多處挫擦傷、 口腔內有大量血塊，經醫護人員急救無效而死亡。案經市警三分局查獲，檢察官相驗及法醫解剖、鑑定結果，認係遭人持槍射擊擊，造成接觸性槍傷，致心臟及主動脈破裂大出血，導致死亡，全案依法偵查起訴。

台南地院審理後，7日晚上8時多宣判，林澤峰犯非法持有改造手槍罪處有期徒刑7年，併科罰金20萬元，又犯殺人罪，處有期徒刑19年，上兩罪應執行有期徒刑23年；林昱楷無罪。

ET快訊
台東離奇死亡車禍　死者7天前才因竊盗被聲押未准

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台南南區追撞車禍　小客車衝撞倒垃圾民眾、垃圾車8傷5送醫

台南賓士追撞垃圾車！居民倒垃圾遭波及　7人受傷送醫

壽司郎又被惡搞！刺青男把「整包檳榔」放上轉盤　影片PO網遭砲轟

假冒調查官回母校演講破功　男大生熊抱少女「要澀澀」慘了

快訊／新北瑞芳大雨特報　阿美家園預防性撤離87戶180人

東華19歲男大生騎車被撞飛亡！轎車右轉猛撞「車頭爛掉」當場爆胎

用生命送餐！外送員「搭怪手送便當」雙手緊抓鏟斗　縣府要罰了

快訊／校園感情糾紛！桃園高二生「持刀刺情敵」　2學生送醫救治

屏東縣今年迄今車禍死亡105人　新增8處科技執法路口

埔里「流浪一哥」遭撞命危！騎士肇逃畫面曝　2分鐘8車經過全無視

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

姊到家鵝大叫出來迎接　網驚：怎養得這麼親人

解說內外循環鍵使用時機　他酸：迴轉時不要再按了

清邁洪災百頭大象泡水中撤離　盲象聽同伴呼喚逃生仍遭沖走

典典寶寶吃水餃「燙到哈氣」好萌　喝完牛奶看趙小僑：媽咪Yummy～

東海女大生今火化+告別式...同學淚崩　肇事司機現身鞠躬弔唁

快訊／台南南區追撞車禍　小客車衝撞倒垃圾民眾、垃圾車8傷5送醫

台南賓士追撞垃圾車！居民倒垃圾遭波及　7人受傷送醫

壽司郎又被惡搞！刺青男把「整包檳榔」放上轉盤　影片PO網遭砲轟

假冒調查官回母校演講破功　男大生熊抱少女「要澀澀」慘了

快訊／新北瑞芳大雨特報　阿美家園預防性撤離87戶180人

東華19歲男大生騎車被撞飛亡！轎車右轉猛撞「車頭爛掉」當場爆胎

用生命送餐！外送員「搭怪手送便當」雙手緊抓鏟斗　縣府要罰了

快訊／校園感情糾紛！桃園高二生「持刀刺情敵」　2學生送醫救治

屏東縣今年迄今車禍死亡105人　新增8處科技執法路口

埔里「流浪一哥」遭撞命危！騎士肇逃畫面曝　2分鐘8車經過全無視

賓士「電動廂型車VAN.EA」首度現身！原型車公路測試中最快2026開賣

中國《咒術》五條悟Coser表演人體切割魔術　半身逛動漫展網笑翻

快訊／台南南區追撞車禍　小客車衝撞倒垃圾民眾、垃圾車8傷5送醫

「港版孫藝真」梁超怡為挽救人氣拚了！　邪惡視角大秀事業線辣暈

快訊／東北季風狂灌水　10縣市豪雨升級「大雷雨」加碼夜襲

法拉利「全新V12引擎超跑」預告本月登台！12Cilindri車名簡單直白

味全龍第5戰鏖戰11局再見安打獲勝　逆勢奪二軍總冠軍

怕詐騙！　金融研訓院開課為社福機構提升金融素養

比走路還會！嬤帶嫩嬰做瑜珈　扶地抬臀做出下犬式

社會熱門新聞

台南賓士追撞垃圾車　7人受傷送醫

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

東華19歲男大生騎車被撞飛亡　轎車爛掉爆胎

壽司郎又被惡搞　刺青男把「整包檳榔」放上轉盤PO網

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

東海女大生靈位前擺玩偶相陪　母備2套衣

台東男遭輾斃！現場掉落蕾絲內衣、望遠鏡

快訊／桃園高二生校內「持刀刺情敵」　2學生送醫救治

埔里「流浪一哥」遭撞命危　93歲騎士肇逃畫面曝

阿嬤坐輪椅在旁　女移工躺床「直接生小孩」！

愛車遭路樹壓到動不了　車主收繳費單傻眼

「刑事戰將」林明佐涉貪4451萬　今首開庭

談判殺人丟包　槍手林澤峰被判刑23年

豆花店開出2個千萬中獎人　真相曝光

更多熱門

相關新聞

台南賓士追撞垃圾車　7人受傷送醫

台南賓士追撞垃圾車　7人受傷送醫

台南市南區7日傍晚5點36分發生一起追撞事故，一輛白色賓士車疑似未注意車前狀況，撞上臨停在巷口的垃圾車，導致7位民眾遭波及受傷送醫。

跟著巷仔Niau「踅」台南民眾搶頭香集章換好禮

跟著巷仔Niau「踅」台南民眾搶頭香集章換好禮

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

遭撞成屍塊…留一地胸罩、內褲！台東男背景曝光

台南永康區鹽洲抽水站啟用地區防洪效能再升級

台南永康區鹽洲抽水站啟用地區防洪效能再升級

黑豹旗熱力開戰　中正預校挑戰平鎮

黑豹旗熱力開戰　中正預校挑戰平鎮

關鍵字：

台南槍擊丟包醫院槍手林澤峰判刑

讀者迴響

熱門新聞

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

爽用到明年！「LINE免費貼圖超可愛」6款快下載

即／10縣市豪雨升級　大雷雨加碼夜襲

PCB廠有大事宣布　競國明起暫停交易

大學「10大最有價值科系」出爐： 薪資6位數起跳

台南賓士追撞垃圾車　7人受傷送醫

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

黃小柔遭演藝圈大哥性騷「錄影抓她私密處」

女代駕遲到！醉男「負氣躺國道」遭3車輾斃

帝王蟹旺季來了！盤價腰斬餐廳齊推優惠搶客

Dcard大書深夜認離婚！「對前妻造成難以平復傷害」

Dcard大書小三疑是慣犯「2受害者加碼爆料」

Dcard大書「約會正妹新人」被拍！高清鐵證曝

32歲日男擇偶「E罩杯以上」　網見條件喊：隨便挑

準備發大財！「4星座」10月財運迅速飆升

更多

最夯影音

更多

楊繡惠聽曾國城開導釋懷了　改口道歉：覺得自己很幼稚

女代駕遲到！醉男氣躺國道　3車輾過...駕駛曝「停車原因」

「SCOOL」選手表演〈Shine〉合音大翻車　遭批「空有外表」李洪基無奈：音準全錯

台東男遭撞輾「屍塊散布百公尺」！現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

台東離奇車禍男遭撞輾　現場掉落數件蕾絲內衣、望遠鏡

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面