談判破裂台南男遭砍中槍「丟包」不治　槍手林澤峰被判刑23年

▲徐姓男子遭人槍擊丟包安南醫院急診室門口命案，依殺人、槍砲等罪嫌起訴，台南地院7日晚上判林澤峰有期徒刑23年，林昱愷無罪。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2023年4月8日凌晨，27歲徐姓男子遭人丟包在安南醫院急診室門口，徐男搶救後仍傷重不治，經檢傷發現徐男右胸中槍，且右腋下有刀傷，市警三分局案發後緝獲林澤峰、林昱愷2人，查出雙方互有仇怨，相約談判破裂，徐男遭殺害丟包，全案依殺人、槍砲等罪嫌起訴，台南地院7日晚上8時，判林澤峰有期徒刑23年，林昱愷無罪。

2023年4月8日凌晨2時30分許，27歲徐姓男子疑受槍傷遭丟包安南醫院案，經急救傷重不治死亡，案發後市警三分局結合刑警大隊、永康、第一、第四及第六分局等單位共同成立專案小組，並報請台南地檢署檢察官吳梓榕指揮偵辦。

8日迅速掌握相關嫌犯之身分，持拘票通報動員所有警力全力追緝，8日下午先拘提22歲周姓男子到案。在逃之林澤峰、林昱愷自知難逃法網，於8日晚上間7時向專案小組投案，警方立即拘提逮捕，並查獲改造手槍1枝。

檢警查出，死者徐男2022年6月27日 與宋姓男子間有恐嚇、互毆之衝突，徐男曾找林澤峰幫忙報復，然因林嫌疑對宋男通風報信，引起死者不滿；2023年4月5日，死者將林昱愷表弟莊姓少年，抓到台南市區某處毆打後，再將莊姓少年丟棄在安南區溪埔仔福聖宮附近，此後死者多次對林澤峰等2人放話要對其等家人不利，致林澤峰2人心生怨恨而起殺機。

林澤峰2人透過友人與死者相約談判，同年4月7日凌晨3時許，雙方到台南市南區萬年殿附近談判，林澤峰當日即攜帶手槍與林昱愷前往，惟死者未赴約。林澤峰2人認出在場鍾姓男子等3人為死者人馬，出手傷害毆打3人致傷。

而後死者與林澤峰等2人於2023年4月7日晚上再相約談判，林澤峰等2人因與死者積怨已深，當晚林澤峰再帶手槍出門，並聯繫另不知情周姓友人借車使用，林澤峰、林昱愷2人即駕向周男借的車子前往永康區平道十二路與民松路口附近談判，雙方人馬至少9台車輛、共約20人。抵達後，林澤峰、林昱愷2人下車與死者展開談判，疑談判破裂，林澤峰即掏出預藏之手槍，朝死者擊發數槍，死者驚慌躲避之際，林澤峰仍持槍繼續往死者開槍，最後一槍以幾近抵住胸膛之方式，朝死者左胸口心臟處附近擊發，死者當場中槍倒地失去意識。

林澤峰、林昱愷2人行兇後駕車逃離現場，死者女友原本欲將死者送醫，但林澤峰、林昱愷2人再次折返現場，並與死者女友「搶奪」死者，林澤峰、林昱愷稱：「上面有交代，我人要帶走」等語後，2人合力強行將死者搬至車後座駛離現場。8日凌晨2時27分許，林澤峰、林昱愷將死者載至台南市立安南醫院急診室門口前車道，林澤峰自副駕駛座跳至後座將死者硬推下車丟包後，駕車離去。

林嫌等人「丟包」後，被安南醫院保全發現 並通知醫護人員立即搶救，然因死者到院前心跳停止，另左胸壁有開放性傷口、左側肢體多處挫擦傷、 口腔內有大量血塊，經醫護人員急救無效而死亡。案經市警三分局查獲，檢察官相驗及法醫解剖、鑑定結果，認係遭人持槍射擊擊，造成接觸性槍傷，致心臟及主動脈破裂大出血，導致死亡，全案依法偵查起訴。

台南地院審理後，7日晚上8時多宣判，林澤峰犯非法持有改造手槍罪處有期徒刑7年，併科罰金20萬元，又犯殺人罪，處有期徒刑19年，上兩罪應執行有期徒刑23年；林昱楷無罪。