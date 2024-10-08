桃園欣榮焚化廠整改運轉　環保局：有助提升運轉效能

▲位於桃園市中壢區的欣榮焚化爐，去年10月進行整建改造工程，已於今年9月底完工開始運轉。（圖／市府環保局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市欣榮焚化廠開啟商轉迄今已逾20年使用年限，去年10月起進行整建改造工程，桃園市環保局指出，欣榮焚化廠已於今年9月底完工並重新運轉，整改後的欣榮焚化廠，發電能力與運轉效能均大幅提升，同時也降低空污排放，且符合未來更趨嚴格的空污排放標準，後續將與生質能中心攜手合作解決桃園的垃圾問題，並針對轄區內暫置垃圾做有效率處理。

▲位於桃園市中壢區的欣榮焚化爐，整建改造工程期間，環保局針對10大項目進行更新。（圖／市府環保局提供）

位於中壢工業區內的欣榮廠整改工程，主要針對10大項目進行更新，包括爐床、垃圾吊車、鍋爐與廢氣處理系統等項目，其中空污防制設備全數更換為新式陶瓷觸媒濾管，在有限空間下安裝多達8,640支濾管，讓改建工程難度大幅增加；另外噴藥系統也改為碳酸氫鈉，以有效提升有害氣體削減率，並大幅減少飛灰產生量。

環保局表示，欣榮廠整改期間除加強進廠垃圾落地檢查，亦定期辦理工程進度及安全查核，要求廠方務必按照整改計畫及相關規範進行施工，以確保安全防護措施落實執行。期間工程進度雖有延誤，但仍順利完成整改工作，後續將針對轄區內暫置垃圾做有效率處理。

▲位於桃園市中壢區的欣榮焚化爐，已於今年9月底完工，圖為整建後內部設施。（圖／市府環保局提供）

環保局強調，整改後的欣榮焚化廠加上去年底商轉的生質能中心，已有餘裕量處理桃園轄內掩埋場的暫置垃圾，目前已經著手規劃相關移除方案。此外，環保局仍持續推動各項源頭減量措施，如限制一次性用品、推廣循環杯、資源回收分類、廚餘全回收及專用垃圾袋推廣試辦等，從源頭與管末並進，以加速解決桃園市垃圾問題，以期達到低污染、零廢棄、永續經營之目標。

環保局重申，焚化廠的整改除可保證運轉的穩定性外，亦可降低空氣污染排放，環保局未來將持續加強垃圾去化管道，優化垃圾處理設施及活化垃圾掩埋場，提升廢棄物處理效能及掩埋場環境復育，期望所有的桃園市民共同配合從日常生活做起，以實際環保行動展現桃市推動垃圾減量之決心。