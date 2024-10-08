全國第45屆華宗盃排球錦標賽學甲熱鬧開打　黃偉哲邀球迷一同感受球賽熱情

▲全國第45屆華宗盃排球錦標賽將於10月12-13日、19-22日於台南市學甲區綜合體育館等5場地舉行，市長黃偉哲邀請全國球迷一同到學甲看比賽、遊台南，感受古都熱情及球賽魅力。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

全國第45屆華宗盃排球錦標賽將於10月12-13日、19-22日於台南市學甲區綜合體育館等5場地舉行，台南市政府8日於學甲區綜合體育館舉行賽前記者會，市長黃偉哲表示，華宗盃為國內四大排球經典賽事之一，是台南市學甲區特色體育活動，邀請全國球迷一同到學甲看比賽、遊台南，感受古都熱情及球賽魅力。

本屆賽事分兩階段辦理，分別於10月12-13日舉行社會組及大專組比賽，10月19-22日舉行高中組以下比賽，於學甲區綜合體育館、學甲國中、學甲國小、東陽國小、中洲國小等5個場地熱血開打，自國小組至社會組分16個組別的賽事，總共來自全國19個縣市345隊共計5883名隊職員參與盛會。

黃偉哲市長表示，感謝華宗盃的籌辦單位及所有選手的努力經營，讓台南被看見，華宗盃排球錦標賽不僅為全台四大排球賽之一，更列入許多學校及團體的年度重要賽事，市府努力讓學甲的運動環境更優化，希望在議會支持經費及教練、選手一起努力下，讓華宗盃成為四大賽事之首，未來共同打造台南排球歷史。

體育局指出，華宗盃全國排球錦標賽為台南市政府及中華民國排球協會共同主辦，今年已邁入第45屆，歷史悠久的華宗盃排球賽是為紀念陳故省議員華宗先生守正不阿的辦事精神及對地方貢獻而辦理，多年來已成為學甲區重要的特色活動之一，且與和家盃、永信盃、媽祖盃等賽事，並列全國4大排球盃賽，為具指標性的排球賽事。

本屆除規劃周邊活動，第二階段賽事首日(10月19日) 結合學甲虱目魚節活動於華宗公園設置市集攤位共約40個攤位(含台南400 城市食力巡迴移動展20攤位），除邀集在地農會、青農、社團及店家設置攤位，行銷學甲區農、漁特色商品，活動更結合台南400城市食力移動展，也設置20個台南美食攤位，提供選手、家屬、觀賽群眾及遊客等品嘗台南美食及採購伴手禮。而當天晚上7時選手之夜則由文化局特別安排南台灣知名兒童劇團豆子劇團演出《動物小學雷聲大雨聲小》，歡迎全國各地愛好排球運動的朋友一同欣賞精彩的演出。

此外，賽事周邊活動豐富，為讓來自全國各地的排球選手能深刻體驗台南的美，觀旅局更與學甲區公所共同規劃選手觀光列車，讓選手能在賽後遊覽學甲及周邊觀光景點，包含七股鹽山、水晶教堂、井仔腳瓦盤鹽田等景點，希望給全國各地的排球選手更好的賽事經驗。

體育局進一步說明，為吸引更多球迷來台南一同為選手加油，凡於賽事期間在現場於FB或IG打卡標記「#2024年全國第45屆華宗盃排球錦標賽」並拍照上傳，即可至服務台兌換精美具紀念價值的鑰匙圈1個，數量有限，歡迎全國民眾來學甲體驗華宗盃的熱血魅力。

今日活動包括立委賴惠員及市議員方一峰、陳昆和、蔡蘇秋金、謝舒凡、蔡秋蘭到場關心，市長黃偉哲也與排球隊發球演練展現球技。