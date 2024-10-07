銀髮友善呷出台南味　黃偉哲推廣銀髮友善餐廳咀嚼吞嚥好EASY

▲台南市衛生局攜手台南市營養師公會、台南市餐飲業職業工會、大台南餐飲業職業工會及桂田酒店、台南大飯店代表，於7日舉辦「銀髮友善呷出台南味」記者會，市長黃偉哲親臨主持。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台灣於2018年進入高齡化社會，隨著長者越來越多，在日常飲食中卻面臨著咀嚼與吞嚥功能退化的困難，因此台南市政府衛生局攜手台南市營養師公會、台南市餐飲業職業工會、大台南餐飲業職業工會及桂田酒店、台南大飯店代表，於7日舉辦「銀髮友善呷出台南味」記者會，市長黃偉哲親臨主持。

活動提倡銀髮友善飲食理念，鼓勵餐飲業者推出美味又易於咀嚼、吞嚥的料理，讓更多年長者享用美食沒有後顧之憂。

黃偉哲強調，隨著年齡增長，長輩在咀嚼與吞嚥方面會開始面臨一些難題，這不僅影響生活品質，還可能增加健康風險。適合長者食用的餐點要易咀嚼、好消化，因此由衛生局推廣製作適合長者健康飲食的觀念，確保長者都能安心享用美食，創造更安心、友善的用餐環境。

他也期盼更多餐廳和餐飲業者加入銀髮友善餐廳的行列，為長者提供更多安全、健康、美味的飲食選擇，台南不僅是文化古都，更是長者健康幸福生活的城市。

台南市政府衛生局說明，截至2024年8月底，台南市65歲以上人口已達358657人，占總人口的19.29%，長者隨著年齡增長，咀嚼與吞嚥功能逐漸不如以往順暢，這些小問題影響生活品質，更會增加健康風險。為此，特推廣「銀髮友善餐廳」活動，目前已有30家餐飲業者參與「銀髮友善餐廳」。

今日活動以生動有趣的小短劇形式演繹「銀髮友善餐廳」概念，現場更邀請桂田酒店主廚現場帶來多款美味且易於咀嚼、吞嚥的料理，包括翡翠南瓜封與白玉鱸魚件，讓參與者親自品嚐這些兼顧美味與營養的銀髮友善餐點，市議員沈震東也到場表達支持。

衛生局長李翠鳳表示，台南市衛生局社區營養推廣中心攜手合作餐飲店家與社區據點，開發一系列食譜衛教單張、海報與 LOGO，旨在提醒民眾如何選擇和製備適合吞嚥的料理，將飲食質地調整的知識落實到日常生活，透過六大類食物軟化的技巧，讓料理在保持色香味俱全的同時，也能夠滿足長輩們的咀嚼和吞嚥需求。期望未來有更多餐飲業、據點或團膳業一同響應結盟，提供符合長者需求的餐食。

凡餐廳有提供適合長者的較軟食物，皆可透過線上申請「銀髮友善餐廳」標章（申請網址https://forms.gle/FpHtjqG9DuEEqTsM6），並將標章張貼於餐廳門口的顯眼處；若菜單上有適合長者的餐點，請貼上「牙齒LOGO」貼紙，讓顧客能一目了然，輕鬆選擇符合長者需求的美食，讓年長者外出用餐也能開心享用美食，與家人共度更多愉快時光。