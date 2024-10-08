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全家咖啡、霜淇淋「買10送10」！超商雙十必搶優惠一次看

▲▼全家雙十優惠，超商優惠。全家單品咖啡優惠。（圖／業者提供）

▲全家雙十節大撒超狂優惠，咖啡、霜淇淋「買10送10」。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

為歡慶雙十節，超商紛紛推出優惠！全家10月9日起至10月13日天天都有好康，包括Let’s Café、Fami!ce霜淇淋「買10送10」、指定哈根達斯任選4件299元等。此波「全家康康五」除了有霜淇淋買1送1，還有漢寶黑胡椒牛肉泡麵買1送1等。

▲▼全家雙十優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家雙十節祭出咖啡買10送10，可寄杯、冰熱不限。（圖／業者提供）

★全家雙十優惠

●Let's Café咖啡優惠

全家10月9日至10月13日，在APP隨買跨店取推出 「Let's Café 買10送10」多組優惠，包括：「特濃美式買10送10」、「特濃拿鐵買10送8」、「單品美式買10送10」、「單品拿鐵買10送8」，每款每會員限購2組，可寄杯，冰熱不限。

▲▼全家雙十優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲10月10日當天還有「Fami!ce霜淇淋買10送10」，此波與UCC聯名打造「經典117咖啡霜淇淋」。（圖／業者提供）

●霜淇淋優惠

10月10日當天在APP還有「Fami!ce霜淇淋買10送10」，每會員限購2組，限量1萬組。此波霜淇淋與日本最大咖啡品牌UCC聯名，打造「經典117咖啡霜淇淋」，有深焙咖啡的醇厚香氣、微苦尾韻，咖啡控一定要把握。

●會員限定優惠（門市、APP）

全家會員限定優惠，主推居家必備的超柔抽取式衛生紙、FMC輕巧包衛生紙，任選3件199元。另外還有大人小孩都喜歡的小美紅豆粉粿雪糕、上班族精神糧食的Let’s Café特濃拿鐵、搖搖茶吧特大荔枝貴妃紅茶、特大凍凍好喝奶茶等，通通享有「第二件10元」優惠。

▲▼全家雙十優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲哈根達斯任選4件只要299元。（圖／業者提供）

喜愛哈根達斯的粉絲，必買哈根達斯指定129元系列迷你杯/雪糕，任選4件只要299元。包含最受歡迎的經典款，草莓、巧克力、香草等。

●「全家康康五」5好康買1送1

而每周最期待的「全家康康五」10月11日至10月13日，推出5樣夯品「買1送1」，包括：Fami!ce霜淇淋、Let’s Café極萃咖啡拿鐵、曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕、威德運動補給飲料、金車漢寶黑胡椒牛肉風味麵等。

▲▼全家雙十優惠，超商優惠。（圖／業者提供）

▲全家推出iPhone換機優惠。（圖／業者提供）

●iPhone 16系列換機優惠

另外想換蘋果iPhone 16系列新機也可把握機會，全家攜手中華電信、Edti億電通國際，推出「舊i回收」活動，不限手機型號，皆可享二手手機鑑價回收超值回饋。全家會員透過「億電通手機回收官網」申請回收作業，只需「線上估價、到店寄件、確認價格」3步驟，即可輕鬆快速申請舊機回收。

Edti億電通國際手機回收價格通路最高，消費者更可隨時到店寄件，便利又安心。
即日起至2025年2月18日止，凡「全家」會員於店鋪回收舊手機，不限回收機型，成功回收者將獲得一次抽獎機會，有機會抽中iPhone 16 Pro Max（256GB，不限顏色）。

舊機成功回收者，還可享中華電信iPhone 16系列「購機折抵2000元」優惠，並獲得全家100元紅利金、Let’s Café中杯經典熱美式咖啡。透過全盈電支帳戶收取手機回收金，完成任一筆交易，還能加碼再送100元全盈儲值金。首次註冊全盈+PAY的用戶，也能再享Let's Café中杯經典美式咖啡。

★7-ELEVEN 雙十優惠

門市（即日起至10月15日）：

●CITY CAFE濃萃美式/濃萃拿鐵，任選「第2件7折」。

▲▼超商優惠。（圖／業者提供）

▲7-11門市濃萃美式/濃萃拿鐵，任選「第2件7折」。（圖／業者提供）

●所長茶葉蛋，原價每顆18元，特價第2件10元。
●「哈燒專櫃」，全品項任選第2件85折。
●人氣滷味、關東煮、麻辣燙多款熱食「買4送1」。
●大燒包，第2件半價。
●即日起至10月29日，統一麥香全系列第2件9元。
●X-POWER能量飲料（59元/瓶），買1送1。
●10月9日~10月13日，UCC無糖咖啡，買2送2。

▲7-11咖啡、茶飲囤貨趁現在。（圖／7-11提供）

OPENPOINT行動隨時取（即日起至10月12日）

●CITY CAFE濃萃美式，買10送10，每日限量2萬組。
●CITY CAFE濃萃拿鐵，25杯1010元，限量10萬組。
●CITY CAFE大杯卡布奇諾，任選32杯1010元，限量3萬組
●CITY PEARL黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶，任選25杯1010元，限量3萬組。
●CITY TEA經典純奶茶/純奶青，任選32杯1,010元，限量3萬組。
●CITY PRIMA大杯精品拿鐵，14杯1,010元，限量3萬組。

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