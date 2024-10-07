台南千坪湖美商場「ZEELAND-MARK」開幕！集結7-11、星巴克6大品牌

▲統一再度於台南新開超大複合式「ZEELAND-MARK」湖美商場，集結旗下6大品牌，包括7-11、星巴克、康是美等。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

統一集團再度於台南新開超大複合式商場，以安平古名命名為「ZEELAND-MARK」湖美商場，佔地超過千坪，集結「7-11、康是美、BEING spa、星巴克、21世紀、精品巧克力店CupiCho」，外觀設計融合古典與現代，建築以21種繽紛色彩呈現，彷彿童話城堡。

▲一體建物設計融合古典與現代，建築以21種繽紛色彩呈現，彷彿童話城堡。（圖／業者提供）

統一新世代複合商場「ZEELAND-MARK」將於10月9日正式開幕，適逢台南建城400年，選名自安平古城「Zeelandia」，象徵海陸交會、相遇美好，一體建物裡集結統一旗下6大品牌，也是目前統一集團最多品牌的複合式商場。

▲引進生鮮蔬果、肉品海鮮與各類進口食材、在地多元商品等。（圖／業者提供）

「7-ELEVEN Fresh湖美門市」沿承古典外觀，內部以優雅歐風設計，引進生鮮蔬果、肉品海鮮與各類進口食材、不可思議茶BAR、思樂冰、酷聖石霜淇淋、在地限定商品等多元結構，豐富遊逛體驗。

▲▼「7-ELEVEN Fresh湖美門市」沿承古典外觀，內部以優雅歐風設計，引進多元品牌商品。（圖／業者提供）

「康是美」延續店外風格，以優雅淡紫的古典窗花弧線，融入天空穹幕與環店裝飾，呼應玻璃櫃台雕飾流線，營造柔和高雅體驗。超過40個國際專櫃及醫美保養品牌，精選全球30大彩妝、香水品牌，結合彩妝師的免費試妝服務，優選知名生活品牌CANDO、日韓高端髮品與生活用品，並規劃保健專區與藥師駐店，加上聖德科斯生機飲食，同享生活中的健康與美麗。

「BEING spa」旗艦館提供放鬆的歸屬空間，櫃檯區以優雅花辦燈飾迎賓，映襯著品牌體驗區的樺樹綠景，營造猶如普羅旺斯鄉間的怡人氣息；田園風格的芳療房，使人彷若身處南法莊園的悠閒。館內共設置8間芳療房，1間雙人房、6間單人房，提供獨立的蒸氣淋浴與盥洗空間。另設置一間VVIP雙人房，設有雙人按摩浴缸及桑拿烤箱。

▲「星巴克」湖美門市整體用奢華大氣的美拉德色系，搭配線條簡約俐落的家具。（圖／業者提供）

「星巴克」湖美門市整體用奢華大氣的美拉德色系，搭配線條簡約俐落的家具、豐富的大理石紋理，打造出古典與現代的華麗邂逅，讓顧客在此享受獨特的咖啡體驗。

▼「星巴克」湖美門市。（圖／業者提供）

「21Plus」湖美門市以「活力、繽紛、美味」為訴求，將經典香草烤雞使用的21種香料元素融入門市設計，以清新明亮的色調打造舒適愉悅的用餐空間，營造分享美味幸福的消費體驗。

▲▼「21Plus」湖美門市以「活力、繽紛、美味」為訴求打造用餐空間。（圖／業者提供）



全台第二家的精品巧克力店「CupiCho」，以曜石黑、璀璨金為主色調，點綴華麗紫展現經典風雅，精選義大利、西班牙、丹麥、法國及日本等地精品巧克力，傳達「繽紛時尚、寵愛分享」的氛圍。

▲▼精品巧克力店「CupiCho」，精選義大利、西班牙、丹麥、法國及日本等地精品巧克力。（圖／業者提供）



為歡慶「ZEELAND-MARK」開幕，10月9日至13日於商場內消費滿額688元，贈OPENPOINT 50點（1點=1元），滿額888元再贈抽獎券一張（同日可累贈，限量送完為止），有機會抽中黃金及2萬點OPENPOINT等。全台7-ELEVEN門市同慶，10月9日至10月13日推出全店指定商品，會員單筆滿額立折優惠、滿額贈活動。

▼為歡慶開幕，10月9日至13日於商場內消費滿額688元，贈OPENPOINT 50點。（圖／業者提供）

