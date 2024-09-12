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賴清德前少將隨扈體測造假　國安局上校護航拒認罪...判囚1年3月

▲▼國安局上校盧永榮（左）被控指示部屬竄改體能測驗成績，護航少將謝靜華過關，被台北地院判刑1年3月。（圖／記者黃哲民攝）

▲國安局上校盧永榮（左）被控指示部屬竄改體能測驗成績，護航少將謝靜華過關，12日被台北地院判刑1年3月。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

國安局前上校組長盧永榮被控2021年擔任體能測驗督導官，涉指示部屬竄改成績，掩護時任副總統賴清德的萬里警衛室少將主任謝靜華過關，盧被依偽造文書等罪嫌起訴，出庭不認罪，台北地院審結，今（12日）依公務員登載不實罪判刑1年3月，可上訴。

盧永榮今到庭聆判後黯然離開，據傳他曾任前第一夫人蔣宋美齡、前總統李登輝與前副總統呂秀蓮等人侍衛或警衛官，2020年擔任總統候選人韓國瑜的安全維護組長，擁有政治大學碩士學位，歷任國安局科長、副組長等職，前年（2022年）已入選晉升少將名單，卻在同年爆發本案而被拔官，不僅回任基層特勤還列為重點輔導對象。

本案源於2021年8月31日，國安局實施年度體能測驗，少將謝靜華選擇5公里健走項目受測，以他當時53歲的年齡計算，須在45分鐘內走完才合格，謝以44分48秒成績過關，但2022年被立委揭發成績涉嫌造假，國安局內部調查，認定謝的實際成績應為47分23秒，沒達標。

▲將官晉升典禮，賴清德警衛室主任謝靜華升少將。（圖／記者林敬旻攝）

▲謝靜華於2020年擔任時任副總統賴清德萬里警衛室主任，晉升少將。（資料照／記者林敬旻攝）

國安局將造假案移送檢方偵辦，發現時任國安局特勤中心訓練組長盧永榮，負責執行與督導這項年度體驗，測驗當天蒐證影片顯示，盧在場不斷替謝靜華喊加油「再一圈」、「要不要撒隆巴斯」，還喃喃自語「這樣下去會不及格吧」，謝完成測驗後，盧高喊「多走了一圈！多走了一圈！」等語。

上尉鑑測官許正杰證稱，現場迫於盧永榮的壓力，明知謝靜華根本沒多走一圈，仍依盧指示登錄謝的不實受測成績，許男獲檢方緩起訴處分，須支付公庫1萬元，已回原職服役。

現年51歲的盧永榮在國安局內部調查時認錯，被移送法辦卻矢口否認下令造假，檢方考量盧的軍職表現傑出，本案犯罪所生危害不重大，給盧認罪罰錢就可緩起訴機會，且緩起訴期間若沒再犯罪，期滿等同無前科，但盧2度拒絕，檢方因而起訴他涉犯偽造文書等罪嫌。

盧永榮堅稱測驗結束前到場，看見許正杰漏算謝靜華多走一圈，有提醒更正許但沒指示許如何登載，被送辦看到成績冊影本才知謝的測驗成績，成績冊上的督測官欄位雖蓋印他的職章，卻非他親自用印，要求送鑑定。

據悉，盧永榮聲稱在國安局內部調查時，為保護許正杰不因誤算測驗成績的無心之過而使軍旅生涯受阻，他身為領導幹部出面扛責，不料被移送法辦，盧強調謝靜華非他直屬長官，體測不合格仍可補考，他毫無護航謝過關的犯意與犯行。

公訴檢察官不忍盧永榮自誤前途，勸他只是一念犯錯、並非罪大惡極，本案客觀事證相當明確，只要盧勇於面對，檢方願幫他請求法律寬典，盧仍否認指示許正杰竄改謝靜華的測驗成績。

謝靜華曾2度被檢舉2019年在時任總統蔡英文出訪帛琉等友邦的「海洋民主之旅」中，利用隨團特勤人員名義超額購買免稅香菸，謝沒被調職懲處，反而後來當上時任副總統賴清德的萬里警衛室主任並晉升少將，謝今年（2024年）2月被拍到酒後當街強吻1名馬尾妹，國安局記他2大過且列入優先汰除名單。

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