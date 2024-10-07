深圳水貝迎「黃金熱」！　回收價1克較去年高689元…生意漲60%

記者廖翊慈／綜合報導

深圳水貝作為中國最大的黃金珠寶集散地，十一長假期間迎來消費熱潮，中國各地的遊客紛紛湧入，成為「購金熱」的主力軍。一名銀樓店員表示，現在黃金回收價為每克591元（人民幣，下同，約台幣2716），比去年每克高了150元（約台幣689元）。

據《廣州日報》報導，國際金價近日持續高位震盪，上海黃金交易所AU99.99節前收盤價格高達每克595.25元（約台幣2735元）。同時，黃金消費市場也備受矚目。深圳水貝的黃金珠寶市場內人頭攢動，在市場價格和小長假的雙重刺激下，不少遊客選擇在這個時候，購買黃金飾品，以作投資或自用。

一名銀樓老闆表示，「成交量比以前增加40%左右，客流量增加30%，在水貝的黃金珠寶首飾店中，涉及婚禮產品的店家是最熱門的，大部分購買人群對首飾金有剛性需求。」

同時，黃金回收市場也呈現出同樣的火熱景象。隨著金價的上漲，許多手頭上持有黃金的消費者，選擇回收變現或置換新款。水貝多家黃金回收機構表示，這個假期，他們的業務量明顯大增，「我們的回收量比去年同期增加了60%。」

一名從山東來的孫先生表示，「早就聽說這裡的黃金便宜，特意過來看。」他還說道，相對於品牌店（周大福、周生生等）每克7、800元的價格，水貝的黃金飾品每克只有600元出頭，而且款式也更豐富。

水貝市場的黃金價格與每天的國際金價掛鉤，整個市場全體店家的報價一致，但不同飾品會依照工藝和造型的不同，額外加收每克10元至35元不等的工費。以10月5日為例，當日水貝金價為每克606元，黃金飾品的實際售價約為每克616元至641元不等。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華分析，目前來看，聯準會降息週期開啟，將制約美債短期利率與美元上漲空間，降低黃金機會成本，利率環境對黃金偏暖，但需要留意本輪聯準會降息，與貨幣政策轉向寬鬆存在差異。同時，影響黃金走勢的避險情緒、全球央行購金需求及美元走勢仍存在不確定性。