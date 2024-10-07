賴清德快閃國慶晚會怕擾民？　議員轟：許多人因為賴需提早去安檢

▲台北市長蔣萬安、總統賴清德、慶籌會主委韓國瑜出席國慶晚會。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

113年國慶晚會5日落幕，總統賴清德不僅唱國歌、國旗歌時未露面，且致詞結束後隨即快閃離開，府方澄清因維安考量且避免擾民才如此規劃。對此，台北市議員鍾沛君今（7日）表示，當天現場2萬多觀眾，很多人被通知必須提早入場安檢，為什麼要安檢？就是因為總統要進場，但賴清德不僅姍姍來遲，連最有象徵意義唱國歌、國旗歌環節都跳過，此舉非常失格。

鍾沛君於節目《大新聞大爆卦》表示，賴清德這次的致詞稿顯然是精心設計，她在現場觀察到賴清德講到「祖國」關鍵字時，不僅刻意放慢語速，而且細微面部表情應該對此引以為傲，傳達出「終於讓我等到這刻」的感覺。

鍾沛君提到，當天現場2萬多觀眾，很多人被通知必須提早入場，因為需要安檢，為什麼要安檢？就是因為總統要進場，但大家為了賴清德安檢，可是賴在國慶晚會，先是避開唱國歌、國旗歌，最後自己致詞完，更是拍拍屁股走人，眾多表演者精心準備的表演，賴清德一概不管。

鍾沛君批評，賴清德不想參加的環節就不來，身為總統，這樣的表現展現出對國慶晚會完全不尊重的態度。再怎麼不滿安排，也該把國慶晚會前40分鐘儀典走完，身為2300萬人的總統，因為這個角色大家替你鼓掌，但賴清德卻不尊重這個身分。

最後，鍾沛君強調，國慶晚會中，民眾舉起國旗以及合唱國歌、國旗歌橋段都令人感動，但賴清德顯然對該場合很感冒。而許多民眾因為賴需要經過層層安檢，賴清德卻姍姍來遲，連最有象徵意義唱國歌、國旗歌環節都跳過，此舉非常失格。

▼國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／國民黨文傳會提供）