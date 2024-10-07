搭Uber「信義→新莊」花4585元...遭官方指截圖造假！妹子反擊了

▲女子控訴搭Uber從信義區到新莊，竟花了4500多元，引起民眾討論。（示意圖／翻攝自pixabay）

圖文／CTWANT

許多人都有搭計程車的經驗，不過日前有一名女子叫Uber，從台北市信義區搭到新北市新莊區，車資竟高達4500元，讓網友大傻眼，認為價格不合理。對此，Uber官方也做出回應了。

本站曾報導《妹子搭Uber「信義→新莊」要4500元！網看傻：可以坐到台中了》，內容提到當事人從信義區坐回新莊花了4000多元，截圖中顯示她的搭車時間為早上，金額4585元。

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經歷讓不少網友傻眼，直言從信義區坐到桃園青埔，晚上尖峰時段也才1600多元，「太誇張了吧」、「怎麼可能」，也有人猜測「有沒有可能妳吐在車上？或者是上下車損壞車門？司機是可以拍照取證藉由平台跟你索資的，除此之外我想不到信義到新莊4500的理由了」。

據《TVBS》報導，Uber官方回應，該截圖並非真實情況，內容差異很大，請民眾要注意分辨。比對正版收據截圖，可以發現在格式字樣以及車隊顯示方式，通通都不一樣，甚至連「Uber one」，品牌識別的logo也不同，推測造假的機率很高。

對此，數位平台預約接送從業人員工會理事長李威爾指出，綁定的信用卡，建議民眾都要做所謂的「即時消費APP」的一個提醒設定。另外，也提醒民眾轎車扣款前，要再三和司機確認，否則一個不小心，可能會荷包大失血。

事後，有網友在該名女子貼文底下留言：「Po假圖的意義？」不過她再度貼出截圖反擊：「沒假，沒這麼無聊」，上頭清楚記載司機的照片和姓名，還有搭乘的詳細資訊，並透露已經向客服反應了3次，但是得不到回應。

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