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醉男躺國道遭輾斃！女代駕無奈曝「停車原因」：他威脅要跳車

▲▼嘉義醉男不滿女代駕遲到，負氣躺國道遭輾斃。（圖／記者張君豪翻攝）

▲嘉義醉男不滿女代駕遲到，負氣躺國道遭輾斃。（圖／記者張君豪翻攝）

記者翁伊森、張君豪、莊智勝／嘉義報導

國道3號南向304.3公里(水上系統路段)6日深夜10時30分許傳出一起死亡車禍，一名75歲的林姓男子酒後不滿王姓女代駕(56歲)遲到、導致其行程延誤，因此負氣下車、躺在國道外側車道處，當場遭到來車撞擊、輾過慘死。王女事後到案，供稱林男當時情緒非常激動，威脅她立刻停車，否則就要直接跳車，她只好無奈將車停靠路肩，未料竟會發生死亡事故。

警方追查，王女雖是代駕，但卻只持有普通駕照，且車子為白牌車，並未有營業登記；對此，王女解釋她與林男是熟識多年的朋友，因林男時常外出找弟弟喝酒，都會請她擔任代駕，雙方已經維持接送關係一段時間。

王女供稱，6日當天家住高雄的林男與住在胞弟的嘉義相約喝酒，又請她開車接送，未料當天王女因故遲到，延誤了林男行程，林為此大感不滿，在去程北上時就頻頻在車內抱怨；未料林男喝完酒、返程時仍怒氣未消，一上車後就藉著酒意再度針對遲到一事發飆。王女見林男已經喝醉，且情緒激動，因此選擇沉默以對，怎料此舉更令林男火大，盛怒之下出言威脅王女停車，否則他就要在國道上打開車門跳車。王女聞言後擔心發生危險，無奈之下只好在國道路肩臨停。

王女才剛將車停好，憤怒的林男就自行打開車門下車，並往邊坡走去，隨後又再度走回高速公路，並負氣躺在外側車道，當場遭到來車撞擊，隨後又有2車接連將其輾過，王女見狀後嚇得急忙報警。但警消趕抵現場時林男已經沒有呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治。

警方調查後確認當時共有3車撞擊、輾過林男，並循線通知2車車主到案，尚有1車主還未到案說明。另針對王女說法，因其車內行車紀錄器記憶卡讀取有問題，將進行數位鑑識還原案發情況；而王女雖堅稱雙方為朋友，辯稱無聘僱收費問題，但雙方是否有對價關係，仍待進一步釐清。

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