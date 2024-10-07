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要蔣萬安勒令京華城停工！　綠黨團：若等檢調乾脆讓法官當市長

▲▼蔣萬安施政報告及質詢，民進黨團要求市府勒令京華城停工。（圖／記者李毓康攝）

▲蔣萬安施政報告及質詢，民進黨團要求市府勒令京華城停工。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

前台北市長柯文哲因京華城容積率案遭羈押禁見，北檢日前認定京華城案圖利行為獲容積獎勵20%不法利益，屬犯罪所得應沒收，向法院聲請扣押獲准。台北市長蔣萬安7日到市議會進行施政報告，民進黨團喊話柯文哲圖利明確，要求蔣萬安簽署「勒令停工」京華城。

蔣萬安7日下午2時赴台北市議會進行施政報告，台北市議會民進黨團總召簡舒培表示，此會期是蔣萬安上任的第4會期，對於任何一個地方首長來說，不管有沒有經驗，都應該要對市政進入佳境，因為前朝留下許多麻煩爛攤子，包括京華城、北士科、魚果市場、南港轉運站BOT案等，都會是蔣萬安在此會期最大挑戰，「市民都知道這不是你留下的爛攤，但大家都希望看到你有魄力、能力去解決問題」。

▲▼台北市議員簡舒培。（圖／記者李毓康攝）

簡舒培提及，但很遺憾的是，自從議員提出這些問題之後，無論是議員或媒體提問，蔣萬安總是回答「靜候司法調查」、「一切尊重司法」，就像個錄音機一樣，讓台北市民與議會議員失望，台北市議會在休會期間，北士科、京華城調查小組都有做出調查報告，但蔣萬安市政團隊對這些案子的態度究竟為何？不該是一直等檢調調查，「如果一直等檢調調查，那台北市長就換檢調做就好啦！」

簡舒培強調，希望接下來詢問裡面，希望身為台北市長的蔣萬安要有態度，尤其是在京華城案當中，前市長、前副市長、前都發局長都已被列被告，甚至是前兵役局長都承認行賄，所以北檢在上週假扣押京華城土地，並經過北院認定，直接發公文要求松山地政事務所假扣押，為的就是不讓不法利益被轉移。

簡舒培說，檢調站在「捍衛台北市民財產權益上」，「很可惜的是，檢察官都做出動作了，台北市的市長卻對於要不要勒令京華城停工這件事情軟趴趴，還要去問北院、法官要不要停工京華城，這完全不及格！如果什麼事情都要法官決定，你才能處理，市民會覺得蔣萬安是不是乾脆辭職算了？換法官來當市長。」

▲▼蔣萬安施政報告及質詢，民進黨團要求市府勒令京華城停工。（圖／記者李毓康攝）

簡舒培稱，她認為蔣萬安不是這樣的人，且主動提京華城案的甚至是國民黨議員，既然檢察官已要求扣押京華城土地，京華城繼續動工就會導致不正利益進行轉移，為維護台北市民財產，民進黨團要求針對京華城案「柯文哲圖利明確，蔣萬安就要勒令停工」。

簡舒培也拿出一張放大版「勒令京華城停工」公文，希望蔣萬安簽署該份公文，並喊話國民黨議員們一同上前要求蔣萬安簽名，而其他民進黨議員們也一同走到蔣萬安旁喊話「柯文哲圖利明確，蔣萬安勒令停工！」但最後蔣萬安並未簽署該份公文。

▲▼蔣萬安施政報告及質詢，民進黨團要求市府勒令京華城停工。（圖／記者李毓康攝）

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