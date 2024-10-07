批蔣萬安說謊！台智光案至今未解子約　民眾黨談3大案：小心迴力鏢

記者袁茵／台北報導

台北市議會於4日開議，台北市長蔣萬安預計7、8日進行施政報告。台北市議會民眾黨團7日召開記者會，警告蔣萬安要謹慎面對政治操作，否則後果自負；另也針對蔣施政進行檢討，其中台北市議員林珍羽提及，蔣曾承諾要解除台智光子約，結果實際操作中卻未能兌現，向資訊局索資卻稱「一審判決有罪，即研議啟動接管機制」。

▲民眾黨台北市議會黨團 「今日柯文哲，明日蔣萬安，小心迴力鏢」記者會。（圖／記者陳家豪攝，以下皆同）

民眾黨台北市議會黨團7日上午召開「今日柯文哲，明日蔣萬安，小心迴力鏢」的記者會，議會黨團總召陳宥丞表示，蔣萬安在市議會的施政報告猶如期中考，然而多依賴前台北市長柯文哲市府的成果，缺乏實質的創新政策，警告過度進行政治操作，尤其是在政治壓力下未能延續前市府的良好政策，最終可能會遭受「迴力鏢效應」。

陳宥丞舉例，市府許多重大建設，如捷運系統、都市發展、大巨蛋完工啟用等，都源自柯文哲的努力，蔣萬安不應在此基礎上進行無意義的政治清算，而應專注於市政建設的長遠規劃，否則未來可能承擔更大的政治風險。

台北市議員黃瀞瑩批評，蔣萬安在推動「居住正義」方面，曾承諾除了接手完成柯任內規劃的社宅外，也要新增7000戶社會住宅潛力基地，但此目標卻在好幾個會期「偷偷下修」成5327戶，且其中將近3000戶預計興建於「北投機廠」基地，但是否可行，尚在可行性評估階段，充滿不確定性。

黃瀞瑩直言，目前實質進入規劃設計階段的新增社宅基地，恐怕僅有位於「新工處保養廠基地」的198戶，這樣的數字與「新增7000戶社宅」承諾相距甚遠，蔣萬安社宅政策「完全不及格」。

待在台北市議會台智光專案調查小組的林珍羽說，蔣萬安對此案處理不當，曾經多次承諾要解約，但實際操作卻未能兌現，眾所皆知涉案的台北市議員陳重文上週已交保回到市議會，目前調查小組共開過5次會議，小組有共識，歡迎陳到場說明。

林珍羽提及，當初蔣萬安不斷批評柯市府，還稱要跟台智光解約，但索資台智光母約、子約狀態，北市資訊局稱「各機關已編列113年度相關網路使用費之預算尚執行中」、「台智光公司疑涉不法案，若一審判決有罪，即研議啟動接管機制事宜」，代表母約、子約至今都沒解約，痛批蔣萬安不要「講大話」、「講謊話」，如果有心要處理，就請拿出肩膀。

林珍羽也點出蔣萬安長照政策大幅跳票，原本承諾的長照500床已遙不可及，目前台北市長照床位數量遠遠不足，蔣市府推動長照的方式，僅是將醫院院長室改成長照房，實際開放床位數少得可憐，且新任衛生局長上任後仍未提出具體的解決方案，蔣萬安在醫療資源分配上的不當決策，特別是將聯醫醫療空間壓縮以增加長照床位，進一步壓縮台北市整體醫療量能，市府應尋找其他方式來擴充長照床位，而不是一味依賴聯醫現有資源，否則台北市醫療體系將面臨崩潰的風險。

針對都更政策，林珍羽批評，蔣萬安去年曾承諾2024年十月斯文里二期要決標，但現在不但沒有決標，都更處竟然回復要到2025年10月才有可能再招商，2026年2月才要簽約，理由完全跟之前一樣推給工程造價上漲，懷疑蔣市府對於目前市場的營建成本完全沒有概念，才會一再訂出不合理的價格，這樣當然會導致流標。

台北市議員張志豪表示，由於市府缺乏規劃與透明度，蔣市府在士北科的招商過程中遭遇困難，士北科T12流標只是冰山一角，若不改善這些問題，台北市經濟發展將遭遇嚴重打擊；而蔣市府在瓦斯逆止閥的處理上同樣存在問題，這些關乎市民生命安全，質疑蔣在重要民生議題上過度集中於政治操作，而非具體解決民眾所關心的問題。

最後，陳宥丞再次強調，蔣萬安必須正視市政施政中出現的跳票問題，並立即採取行動來解決市民關注的各種問題，從社宅到長照、從交通到都更，蔣市府施政報告中充滿了未兌現的承諾，市民對市府的失望情緒正在累積，呼籲蔣萬安應該收心，停止跳票，不要再賭市民的耐心。