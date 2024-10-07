陸委會：主流民意肯定賴清德兩岸政策主張

▲陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者蔡紹堅／綜合報導

《聯合報》7日公布的「兩岸關係年度大調查」顯示，國人對兩岸外交、軍事和官方互動關係的感受持續惡化。對此，陸委會強調，兩岸關係緊張的根源在於中共對台打壓與霸權擴張，台灣主流民意肯定總統賴清德對兩岸關係發展的政策主張，堅定守護國家主權及自由民主憲政體制的決心。

▼總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）



陸委會提到，兩岸關係緊張的根源在於中共對台打壓與霸權擴張，北京當局持續對台政治、軍事與經濟脅迫，危害台海及區域和平穩定，「呼籲北京當局應調整僵化意識形態及對台負面行徑，和台灣民選合法政府進行溝通對話，透過相互善意堆疊促進雙方互動良性循環，進而產生兩岸間正向交流的動力，逐步建構兩岸和平穩定的堅實基礎。」

陸委會指出，台灣主流民意肯定總統對兩岸關係發展的政策主張，堅定守護國家主權及自由民主憲政體制的決心。

陸委會也提出其先前委託進行的民調，7成5以上支持總統強調新政府將秉持「四個堅持」，不卑不亢，維持現狀（75.1%）。超過8成5民眾支持總統主張台灣未來要由台灣2300萬人決定（85.2%）；正視中華民國存在事實，在對等、尊嚴原則下，以對話取代對抗、交流取代圍堵（85.7%）。

陸委會還說，「政府尊重國內各界對兩岸相關議題之討論與多元看法，將持續關注台灣民意趨向，作為政策參考。」