陳由豪潛逃大陸22年　註銷戶籍「喪失台灣人民身分」

▲東帝士集團創辦人陳由豪。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡紹堅／台北報導

東帝士集團創辦人、重大通緝犯陳由豪潛逃海外22年，陸委會4日表示，經查，陳由豪在中國大陸設有戶籍，主管機關依法註銷陳由豪台灣戶籍登記，其即日起喪失台灣人民身分。

陸委會提到，陳由豪自民國91年因案潛逃海外迄今近22年，經查他在大陸設有戶籍，主管機關自即日起依法註銷陳由豪台灣戶籍登記。

陸委會指出，陳由豪喪失台灣人民身分後，未來如欲進入台灣，必須以中國大陸人民身分提出申請，並經審查同意，「政府將嚴格把關，同時避免陳嫌假藉第三國籍身分潛入台灣。」

▼陳由豪潛逃大陸，創立翔鷺集團。（圖／翻攝調查局）



陸委會說，陳由豪逃亡中國大陸期間，我方曾依海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議相關機制，多次要求陸方進行遣返回台，但陸方均未作出具體回應，我方深感遺憾。

陸委會強調，政府十分瞭解國人對於外逃重大經濟罪犯緝捕歸案，實現司法正義的殷切期盼，「本會在此呼籲陸方重視我方社會觀感，勿對台籍罪犯提供保護傘，並應儘速將我方外逃在陸之通緝犯協助遣返回台，共同保障兩岸人民權益，確保民眾福祉。」

陳由豪為東帝士集團創辦人，涉多起掏空案，20多年前潛逃海外，落腳中國大陸之後，不僅取得當地身分、成為公民，還在福建創立了翔鷺集團，跨足酒店、化纖、石化等多領域，員工超過5000人。

▼陸委會副主委、發言人梁文傑。（圖／記者蔡紹堅攝）

