評賴清德「祖國論」邏輯正確！　黃暐瀚：我的看法與總統一模一樣

▲總統賴清德於國慶晚會致詞。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

113年國慶晚會落幕，總統賴清德致詞時提到「中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國」，這番「祖國論」引起外界熱議。對此，媒體人黃暐瀚今（7日）表示，簡單一句話「他的看法，與賴總統一模一樣，完全相同」，「中華人民共和國不是中華民國人民的祖國」這句話，邏輯正確，切中事實，會「引來爭議」，是因為有人覺得「何必說出口」？而不是「說的不對」。

黃暐瀚於臉書表示，週六國慶晚會「祖國論」發酵之後，不少網友臉書留言敲碗，要問他對這件事情的看法如何？

黃暐瀚表示，會來這樣問的，應該都不是真正關注他的網友。因為只要真的有關注的，那賴總統的「祖國論」談話，不就是他過去兩年來，說了又說，老生常談的內容？簡單一句話「他的看法，與賴總統一模一樣，完全相同」。

黃暐瀚認為，「中華人民共和國不是中華民國人民的祖國」這句話，邏輯正確，切中事實，也是過去中華民國任何一任領導人都不會否認的真相，賴總統說完之所以會「引來爭議」，是因為有人覺得「何必說出口」？而不是「說的不對」。

黃暐瀚指出，就像他說的，每位總統都有自己風格特色。例如李登輝沈穩不外露、陳水扁可軟可硬、馬英九溫良恭儉讓、蔡英文溫吞不多言。現在的賴總統固執堅持，喜歡直球對決，他把對岸長期誤導國際，主張中華人民共和國是台灣兩千三百萬人「祖國」的謬誤直接點出，會因此生氣的，應該是對岸，而不是台灣政治立場不同的人。

▼媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）