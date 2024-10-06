搭高鐵巧遇辜仲諒！正妹見他「專注工作」慚愧：富二代比你還努力

▲網友巧遇辜仲諒搭高鐵，在車上認真工作的模樣讓她感到慚愧。（圖／網友irina.kuo授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



網搜小組／柯振中報導

台灣的高鐵相當便利，許多政商名流有交通需求時，也會選擇搭乘。近日一名女子搭乘高鐵的商務艙，沒想到意外發現跟中信金控董事、中華民國棒球協會理事長同車，看見對方認真作筆記、討論公事的模樣後，瞬間感到十分慚愧。

這名女子在Threads上表示，他6日一早搭乘高鐵，上車後卻突然發現，隔壁座位的乘客竟是辜仲諒理事長。

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▲▼網友巧遇辜仲諒搭高鐵，在車上認真工作的模樣讓她感到慚愧。（圖／網友irina.kuo授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



女子表示，辜仲諒上車以後，全程拿筆認真作筆記，稍微有空閒時，則是跟身邊的人討論有關職棒的公事，在車上專注工作的模樣讓她感到愧疚，認為「不怕遇到富二代，就怕富二代比你還努力」這句話是真的。

雖然驚喜見到了對方，不過女子並未上前打擾，因為「不打擾是我的溫柔」。

高鐵上的巧遇引起了不少討論，許多網友對此留言回應，「他長得真的是帥」、「他應該是搭到台南，參加黑豹旗開幕典禮」、「他要下去參加黑豹旗開幕，難得看到一個老闆會帶鉛筆盒欸，一般公開活動看到的都是鋼筆」、「這麼多年看下來，他真的是對棒球很用心。」