碳費今可望拍板　彭啓明：訂定台版CBAM保護本土產業

▲環境部長彭啓明說明碳費審議 。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

環境部今召開第6次碳費費率審議會，正式費率可望拍板。環境部長彭啓明表示，所有國家的碳定價都是「先低後高」，尊重審議委員會討論結果，他的任務就是推動碳費穩健上路，另為保護繳交碳費的本土產業，未來也將參考歐盟訂定「台版CBAM」（碳邊境調整機制），針對進口的水泥、鋼鐵等產品，要求申報排碳係數和碳足跡。

彭啓明上午出席立院經濟委員會，會前接受媒體聯訪，有媒體問自主減量標準最高的優惠費率可能低到只要一瓶「可樂價」。彭啓明表示，不能說是可樂價，全世界所有碳費制度都是「先低後高」，預期明年1月1日上路後，所有國家都是「先低後高」上路，如果今天委員決定基本費率在300到500元間，優惠費率100元上下，環境部都予以尊重，也會讓政策穩健上路。

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彭啓明表示，近期也聽到很多企業的聲音，未來除了接軌歐盟的CBAM外，也會推動台版CBAM，針對未來要繳交碳費的企業，其競爭對手進口國所需要的進口量，商品也必須申報排碳系數和碳足跡，如此可大幅縮減企業壓力，也符合公平正義原則。

彭啓明指出，歐盟CBAM相關細節明年中才會公告，環境部會持續觀察歐盟進度，並盡快展開跨部會協商建置台版CBAM，但建立要一點時間，也要通報WTO，明年就會要求進口業者試行申報，會逐步宣導，強調一定會保護本土產業。

彭啓明說，試行申報會先做，同時也會從公共工程採購、綠色採購比例加強著手，未來政府建設或鼓勵企業的建設，也要有碳足跡，這樣淨零的生態才會啟動。

環境部說明，歐盟碳邊境調整機制（CBAM)，旨在為進入歐盟的高碳排產品於生產過程中排放的碳定價，並鼓勵非歐盟國家以更友善環境的方式進行工業生產。