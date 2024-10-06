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男頭等艙狂罵女旅伴！想動手遭乘客圍圈壓制　機長提前著陸抓人

▲▼美國一名男乘客試圖在航班上攻擊同行女乘客，周圍乘客與空服員立刻出手制止。（圖／翻攝自X）

▲美國一名男乘客試圖在航班上攻擊同行女乘客，周圍乘客與空服員立刻出手制止。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

美國航空日前一架從邁阿密起飛的航班發生了暴力事件。一名男乘客在頭等艙與同行女乘客發生衝突後，用髒話狂罵對方，甚至還試圖動手，迫使現場其他乘客與空服員出手制止，令場面一度陷入混亂，航班更因此提前降落。

據《紐約郵報》報導，美國航空AA310航班10月2日從邁阿密飛往北卡時，頭等艙一名男乘客突然對同行女乘客暴力相向，現場3名男乘客立刻上前制止，並圍在男子座位旁和他對峙，多名空服員也趕來緩和情況。

目睹這一事件的《美國大紀元時報》記者辛格（Arjun Singh）在X上分享了事發影片，可見這幾名男乘客與空服員聯手控制住了暴走的男子，其中還有人大聲警告男子不要再傷害女乘客，「現在就把你他X的手從她身上拿開」、「你再碰她就會被逮捕」。

隨後，機長向地面通報機上情況，而班機也提前了26分鐘降落在目的地機場。飛機一降落，早已在機場待命的警員就迅速將肇事男子和受害女乘客帶離飛機，並向其他乘客錄取口供。事後，美國航空證實機上有2名同行乘客在飛行中發生衝突，執法單位已介入處理。不過，警方並未透露這名鬧事男乘客是否遭到逮捕。

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