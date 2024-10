男頭等艙狂罵女旅伴！想動手遭乘客圍圈壓制　機長提前著陸抓人

▲美國一名男乘客試圖在航班上攻擊同行女乘客,周圍乘客與空服員立刻出手制止。(圖/翻攝自X)

記者葉睿涵/編譯

美國航空日前一架從邁阿密起飛的航班發生了暴力事件。一名男乘客在頭等艙與同行女乘客發生衝突後,用髒話狂罵對方,甚至還試圖動手,迫使現場其他乘客與空服員出手制止,令場面一度陷入混亂,航班更因此提前降落。

據《紐約郵報》報導,美國航空AA310航班10月2日從邁阿密飛往北卡時,頭等艙一名男乘客突然對同行女乘客暴力相向,現場3名男乘客立刻上前制止,並圍在男子座位旁和他對峙,多名空服員也趕來緩和情況。

This evening, there was a violent incident on my @AmericanAir Flight AA 310 from Miami to Charlotte. Several men jumped to subdue another man in first class, who entered an altercation with the lady next to him.



The flight landed 26 minutes early, but we aren’t getting off soon. pic.twitter.com/FTlhRImc24