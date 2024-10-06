拍賣會花1600挖到寶！　他找到藝術家「失落真跡」價值上看475萬

▲ 特雷比茨在穀倉拍賣會中用50美元挖到寶。（圖／翻攝自IG／Heffel Fine Art Auction House）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國一名藝術品經銷商參加穀倉拍賣會時，受到牆上一幅描繪灰熊紀念柱的畫作吸引，直覺告訴他這幅畫有些特別，僅花50美元（約新台幣1614元）就拍下它，經過研究才發現竟是加拿大現代主義畫家艾密利卡爾（Emily Carr）真跡，價值可能高達新台幣475萬元。

綜合CBC等外媒報導，61歲的特雷比茨（Allen Treibitz）擁有40年藝術品交易經驗，數月前赴紐約漢普頓參加一場穀倉拍賣會，牆上一幅畫很快就吸引他的目光，上頭還有艾密利卡爾的簽名，但特雷比茨當時對她和她的作品並不熟悉。

儘管如此，特雷比茨知道這幅畫必定有其特別之處，「在穀倉裡的所有物品中脫穎而出」，便以50美元的價格買下，初步研究後發現可能價值不斐，因此聯絡加拿大溫哥華的Heffel Fine Art Auction House拍賣行，鑑定後證實這是艾密利卡爾的真跡，也證明他的直覺正確。

經過清潔後，這幅被遺忘的畫作將於11月20日在多倫多拍賣，估價為10萬至20萬加幣（約7.4萬至14.7萬美元，新台幣約238至475萬元）之間。

艾密利卡爾1871年出生於卑詩省維多利亞，而這幅畫是她在1912年創作的《Masset, Q.C.I.》，描繪卑詩省海達瓜依群島（Haida Gwaii）馬塞特村（Masset）的一根土著紀念碑，被認為是她在1930年代送給友人科齊爾（Nell Cozier）夫婦的禮物。他們後來搬到紐約，而這幅畫從此便掛在漢普頓的穀倉裡，且被發現時仍使用原本的畫框。