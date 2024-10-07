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台中豆花店千萬發票開出「2個中獎人」　老闆娘一調監視器曝真相

▲▼台中馬岡豆花開出千萬中獎發票。（圖／翻攝官網）

▲台中豆花店開出千萬發票，卻跑出「2個中獎人」。（圖／資料照）

記者許力方／綜合報導

神鬼騙局！台中一家連鎖豆花店開出統一發票千萬特別獎，卻出現有一名男子手持台南地院裁定書，謊稱遺失中獎發票，要求補印，店家半信半疑之下，要求留下法院影本，國稅局警覺有異跑來查證，這才確認公文為偽造，男子企圖詐領千萬獎金。

台中南屯區日前有民眾消費65元吃一碗豆花，幸運中了今年1、2月統一發票千萬大獎，卻成為歹徒覬覦的目標。老闆娘受訪時表示，有一名男子從臉書粉絲團私訊傳了一張台南地院的公文，煞有其事地裝蒜，詢問店家這幾天有沒有收到財政部發函「補印」發票給他？老闆娘隨即回應稱沒收到。

偽造的法院裁定書上，模仿官方文體，寫著中獎人因發票毀損、申訴法院代為重印發票，經法院裁定要求補開一張中獎發票給他，底下還印有假法官、院長署名的印章。男子還不斷電話騷擾店家，要求趕快補印寄到台南給他，店家一時無法辨識真偽，以為法院開出來應該不會有錯，半信半疑之下，要求留下公文影本後補印，通知他3天後前來領取。

男子拿著補印的發票到銀行兌獎，行員發現不對勁，因為獎金早就被「真正的持有人」領走，追問發票出處，男子沒有得逞，藉故急忙離開，事後還再度打電話嗆聲豆花店。老闆娘說，後來會計師收到國稅局來電求證「為什麼補印中獎發票？」一調監視器，看到詐領的男子一身刺青，這才驚覺「慘了一定是詐騙集團」，全案因此曝光，交由台南警方偵辦。

警方目前已經鎖定嫌犯為台南一名有吸毒前科的男子，全案朝詐欺取財、偽造文書等罪嫌偵辦。國稅局也進一步說明，即使豆花店補開了發票，兌獎也有機制，中獎人必須拿補印的發票和毀損的那一張來領獎。

國稅局提醒民眾，使用發票載具存入雲端可降低發票毀損或遭冒領的風險。事實上，依統一發票給獎辦法規定，發票若毀損或內容模糊不清時，可持原發票到開立的店家補印一次，若遺失則無法補印。

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